Španec začel psihološko biko, laskal tekmecu in kolgu

Luis Enrique je že ujel ritem in začel psihološko bitko pred finalom lige prvakov prihodnjo soboto v Budimpešti, kjer ga bo izzval španski prijatelj Mikel Arteta. Trener Paris St. Germaina je najprej čestital Arsenalu za osvojitev naslova angleškega prvaka, nato pa hvalil tekmece, ki jih je označil za trenutno najbolj taktično dovršeno igro v obrambi.

»Arsenal si je popolnoma zaslužil ta naslov, za njim je imenitna sezona. Z Londončani smo igrali že v lanskem polfinalu, zato natančno vemo, česa so sposobni. Brez žoge so najboljša ekipa na svetu, z njo pa izjemno nevarni v zaključkih. To je vrhunska kombinacija, zato je povsem logično, da se z njimi merimo v velikem finalu,« je pohvalil »topničarje« in še posebej izpostavil svojega kolega.

»Mikel Arteta je vodja, ki je v moštvo vcepil zmagovalno miselnost. Napredujejo iz leta v leto. Radi nadzorujejo posest, a njihova največja moč v Evropi je igra, ko žoge nimajo v svoji oblasti. Ampak ključno je, da gledamo nase in manj na nasprotnika,« je povedal vidno zadovoljen 56-letni Asturijec, saj bosta »zlata žoga« Ousmana Dembélé in Achraf Hakimi do tekme že zacelila poškodbi.