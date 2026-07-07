Šeško ni upokojil Ronalda, ki si zasluži poslovilno tekmo (VIDEO)

Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili še tretji četrtfinalni par: Španija – Belgija. Španci so z 1:0 izločili Portugalsko, Belgijci pa so s 4:1 povozili ZDA. V Delovem studiu sta voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik govorila o slovesu Cristiana Ronalda, španski zmagi in madežu, ki ga je za sabo pustila odločitev Fife v primeru Folarina Baloguna.

Suhadolnik je ob zmagi Španije poudaril, da je šlo za pričakovan razplet, saj so bili Španci boljši, Portugalci pa premalo nevarni. »Španija nima pravega centerforja. Oyarzabal je odličen napadalec, toda to ni raven, na kakršni so bili Raul, Torres ali David Villa,« je dejal. Dodal je, da Španci igrajo dobro, imajo močne krilne in vezne igralce, a jim manjka »klinična učinkovitost v napadu«.

»Če tega nisi videl od blizu, nisi videl nogometa.«

Portugalska se je z izpadom najbrž poslovila tudi od Cristiana Ronalda na svetovnih prvenstvih. Suhadolnik je to povezal s slovensko reprezentanco: »Kar ni uspelo Benjaminu Šešku leta 2024 v Nemčiji, je Mikelu Merinu v Ameriki: Ronalda je poslal v reprezentančni pokoj.« Po njegovem je Ronaldo »verjetno odigral zadnjo tekmo«, razen če mu ne pripravijo še kakšne poslovilne. »Zaslužil bi si jo. Vendarle je eden najboljših nogometašev vseh časov.«

Voditelj nogometne oddaje Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik med pogovorom. FOTO: Marko Feist

Ob tem je poudaril tudi Ronaldovo človeško plat. Čeprav Portugalec na igrišču pogosto deluje arogantno, Suhadolnik meni drugače: »Kakorkoli deluje mogoče aroganten na igrišču, mislim, da tak ni, tudi ljudje, ki ga poznajo, to potrjujejo.« Spomnil je tudi na evropsko prvenstvo 2016, ko je poškodovani Ronaldo ob igrišču vodil Portugalsko do naslova: »Če tega nisi videl od blizu, nisi videl nogometa.« Več v zgornjem video komentarju.