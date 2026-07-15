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Nogomet

Mbappe in Olise izgubljena, bilo je kar nerodno (VIDEO)

Francozi proti Špancem že več velikih tekem zapored »niso našli recepta«, v zadnjem obračunu pa so bili celo »popolnoma nemočni«.
Kylian Mbappe (desno) in Lamine Yamal se nista vpisala med strelce, kar je bilo usodno le za Francijo. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Kylian Mbappe (desno) in Lamine Yamal se nista vpisala med strelce, kar je bilo usodno le za Francijo. FOTO: Franck Fife/AFP
F. T.
15. 7. 2026 | 12:10
15. 7. 2026 | 12:15
2:45
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Španija je Francijo povsem razorožila, meni Delov komentator Jernej Suhadolnik, ki po prvem polfinalu svetovnega prvenstva ni varčeval z ocenami. Po njegovih besedah Francozi proti Špancem že več velikih tekem zapored »niso našli recepta«, v zadnjem obračunu pa so bili celo »popolnoma nemočni«.

»V medsebojnih tekmah je Španija očitno toliko boljša od Francije, da ji v zadnjih treh pomembnih tekmah ni pustila dihati. Razplet je bil popolnoma zaslužen,« je dejal Suhadolnik. Izpostavil je nemoč francoske reprezentance: »Bilo je kar moteče gledati to nemočno Francijo. Mbappéja ni bilo, Oliséja ni bilo. Če njiju ni, drugi ne morejo vskočiti.«

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Mbappe je z naskokom najboljši strelec španskega prvenstva, a ga je na tej tekmi zasenčil Oyarzabal. Olise je z naskokom najboljši asistent (19) bundeslige, a je na tej tekmi zbral enako število podaj kot naš nekdanji mundialski as Valter Birsa, ki ga na tem mundialu ni.

Po njegovem je bilo že v uvodnih minutah jasno, v katero smer gre tekma. »Po govorici telesa se je videlo, da za Francijo ne bo dobro. Španci niso bili hitrejši le v teku, ampak v vseh odzivih in potezah.« Kot simbol španske premoči je izpostavil akcijo za drugi gol. »Španci so zadaj igrali, kot da so na Copacabani – lahkotno, brez težav. Francozi jih pri visokem presingu niso mogli niti blizu.«

Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik sta polemizirala o polfinalu svetrovnega prvenstva v nogometu. Foto Luka Maček
Voditelj Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik sta polemizirala o polfinalu svetrovnega prvenstva v nogometu. Foto Luka Maček

Kritičen je bil tudi do salvadorskega sodnika Ivana Bartona. »Pri dogajanju pred enajstmetrovko je bil popolnoma izgubljen. Bil je brez avtoritete, igralci so se mu sprehajali kot na tržnici.« Ob tem je ocenil, da Francozi po zaostanku niso našli odgovora. »Kot da niso imeli načrta B. Za to raven nogometa je to skoraj neverjetno.«

Suhadolnik resda dvomi, da bo Španija takšno harmonijo ohranila tudi v prihodnje. »Verjetno nikoli več ne bo reprezentanca brez igralcev Reala. Zdaj ni bilo taborov, ekipa je dihala kot eno. Ne verjamem, da bo to trajalo.«

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