Mourinhu je prekipelo, Oblaku se bo na Brdu smejalo (VIDEO)

Jan Oblak bo s širokim nasmeškom prišel na zbor reprezentance, njegov Atletico je namreč v derbiju španske lige premagal mestnega tekmeca Real Madrid z 2:1. Ključni trenutek se je zgodil v 52. minuti, ko je Dean Huijsen v kazenskem prostoru nepravilno oviral Giuliana Simeoneja, prejel rdeči karton, kazenski strel pa je izkoristil Alex Grimaldo. Realovem trenerju Joseju Mourinhu je ob tem prekipelo in je na novinarski konferenci uprizoril šov ter kazal seznam igralcev Atletica, ki bi morali prejeti rdeče kartone.

Le šest minut kasneje je novinec Jonathan David podvojil vodstvo zasedbe Diega Simeoneja. Real je znižal zaostanek prek branilca Antonia Rüdigerja (89.), toda z igralcem manj mu ni uspelo še drugič ukaniti Oblaka. Atleti so se prek Reala zavihteli na drugo mesto na lestvici la lige, vodilna je Barcelona, ki je dobila vseh sedem tekem.

Jan Oblak je bil zaslužen za zmago atletov. FOTO: Paul Ellis/AFP

Madridski derbi je bil v prvem polčasu predvsem trd in razdrobljen. Napadalci Reala Vinicius Junior, Kylian Mbappe in Jude Bellingham so bili dobro zaustavljeni, več pozornosti kot priložnosti pa so prinesli ostri dvoboji. Po posredovanju VAR je denimo rumeni karton Bellinghamu preklical sodnik in ga pokazal Cristianu Romeru.

Razmerje moči se je dokončno spremenilo po odmoru. Huijsen je ob prodoru Simeoneja zakrivil enajstmetrovko in predčasno končal tekmo, Atletico pa je številčno prednost hitro izkoristil. Po Grimaldovem zadetku je David le nekaj minut pozneje preusmeril oster predložek Simeoneja in povišal na 2:0.

Diego Simeone je ukanil Joseja Mourinha. FOTO: Reuters

Real je v zaključku pritisnil in prek Rüdigerja zmanjšal zaostanek, a je bil njegov odziv prepozen. Oblak je pred tem ustavil še nevaren poskus Yana Diomandeja in pomagal Atleticu do pomembne zmage v mestnem obračunu.