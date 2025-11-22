Sanjska vrnitev Barcelone na Camp Nou, kjer je odmevalo Messi, Messi! (VIDEO)

Benvinguts a casa (katalonsko dobrodošli doma). Španski prvaki iz Barcelone so po več kot dveh letih odigrali prvo tekmo na še ne povsem dokončanem domačem štadionu Camp Nou in s 4:0 razbili Athletic Bilbao. Manj kot 45.000 gledalcev (ko bo objekt dokončan, jih bo sprejel 105.000) je ob odprtju vzklikalo ime Lionela Messija. Dva gola je dosegel Ferran Torres, po enega Robert Lewandowski in Fermin Lopez. Dve podaji je prispeval Lamine Yamal. Četa Hansija Flicka spet melje ...

Barcelona se je po dveh letih in pol izgnanstva z zmago s 4:0 proti Bilbau slavno vrnila na svoj obnovljeni štadion Camp Nou in se povzpela na skupno prvo mesto la lige. Španski prvaki so načrtovali ponovno odprtje štadiona že pred letom dni, a so jih zamude pri gradnji in druge ovire prisilile, da so morali počakati s svojo vrnitvijo domov.

Odprli so Camp Nou. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Torres je dosegel dva zadetka, potem ko je zadel Lewandowski. Lopez je prav tako zatresel mrežo v prepričljivi zmagi proti Athleticu, ki je v drugem polčasu ostal brez izključenega Oihana Sanceta, je poročal AFP.

Flickova ekipa se je izenačila z Real Madridom na vrhu lestvice. Los Blancos v nedeljo gostujejo pri Elcheju.

Barca je prižgala ognjemet pred in po tekmi, medtem ko je tri odprte tribune napolnilo nekaj več kot 45.000 navijačev. Kljub nesramno visokim cenam je bila tekma praktično razprodana. Barca upa, da bo do leta 2026 lahko odprla več sedežev, naslednjo sezono pa naj bi štadion dosegel polno zmogljivost 105.000 gledalcev.

Flick je lahko v začetno enajsterico uvrstil Joana Garcio, potem ko je vratar zaradi poškodbe izpustil prejšnjih devet tekem. Garcia je ekipi pomagal do prvega tekme brez prejetega zadetka po septembru.

Več kot polovica štadiona je še v gradnji. FOTO: Albert Gea/ Reuters

Navijači so morali na vrnitev na Camp Nou čakati veliko dlje, kot so načrtovali, a so lahko hitro proslavili prvi zadetek ekipe na novem štadionu. Izkušeni napadalec Lewandowski, ki je nosil kapetanski trak, je zadel v četrti minuti.

Eric Garcia, ki je igral v zvezni vrsti namesto kaznovanega Frenkieja de Jonga, je osvojil žogo visoko na igrišču, Lewandowski pa je z močnim nizkim strelom premagal Unaija Simona na bližnji vratnici. Baskovski vratar je z roko dosegel žogo in bi jo moral ustaviti, a je Lewandowski lahko vpisal svoj osmi ligaški zadetek v sezoni, ki jo zaznamujejo poškodbe in prekinitve.

Vsekakor največji Barcin igralec vseh časov Messi je pred nekaj tedni nepričakovano obiskal prenovljeni štadion, navijači pa so v deseti minuti skandirali njegovo ime. Jasno so tudi pokazali, da niso pozabili na odločitev Nica Williamsa, da se jim ne bo pridružil, in so španskega napadalca žvižgali ob vsaki priložnosti.