Garcia in Olmo rešila Barcelono v napetem mestnem derbiju

Po več kot desetih dneh premora se v Španiji nadaljuje nogometno prvenstvo. Osrednji obračun 18. kola je potekal v Barceloni, kjer sta srečala mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili slednji, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah.

Junak tekme je bil vratar Barcelone Joan Garcia, ki se je v slavnejšemu tekmecu prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je v prvem polčasu dvakrat preprečil slavje domačih, tudi v nadaljevanju pa je nekajkrat izjemno posredoval.

Ko je že kazalo, da si bosta ekipi razdelili izkupiček je najprej zadel Dani Olmo, štiri minute kasneje pa še Robert Lewandowski. Barcelona je tako vknjižila deveto zaporedno zmago v la ligi.

Težko prigarana zmaga je za Barcelono dobra popotnica za zaključni turnir španskega superpokala v Savdski Arabiji. Barcelona bo v sredo v polfinalu igrala z Athletic Bilbaom, v četrtek pa se bosta srečala Real Madrid in Atletico Madrid.

Glavna tekmeca Barcelone bosta igrala v nedeljo. Real Madrid bo ob 16.15 gostil Betis, Atletico Madrid Jana Oblaka pa bo zvečer gostoval proti Real Sociedadu.

Espanyol si je zaslužil več. FOTO: Bruna Casas/Reuters