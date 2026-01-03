  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Garcia in Olmo rešila Barcelono v napetem mestnem derbiju

    Španski prvaki so v končnici tekme z Espanyolom prek Danija Olma in Roberta Lewandowskega prišli do treh točk. Atletico Jana Oblaka v nedeljo zvečer v Baskiji.
    Dani Olmo je bil junak Barcelone. FOTO: Albert Gea/Reuters
    Galerija
    Dani Olmo je bil junak Barcelone. FOTO: Albert Gea/Reuters
    P. Z., STA
    3. 1. 2026 | 23:08
    3. 1. 2026 | 23:21
    2:23
    A+A-

    Po več kot desetih dneh premora se v Španiji nadaljuje nogometno prvenstvo. Osrednji obračun 18. kola je potekal v Barceloni, kjer sta srečala mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili slednji, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah.

    Junak tekme je bil vratar Barcelone Joan Garcia, ki se je v slavnejšemu tekmecu prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je v prvem polčasu dvakrat preprečil slavje domačih, tudi v nadaljevanju pa je nekajkrat izjemno posredoval.

    Ko je že kazalo, da si bosta ekipi razdelili izkupiček je najprej zadel Dani Olmo, štiri minute kasneje pa še Robert Lewandowski. Barcelona je tako vknjižila deveto zaporedno zmago v la ligi.

    Težko prigarana zmaga je za Barcelono dobra popotnica za zaključni turnir španskega superpokala v Savdski Arabiji. Barcelona bo v sredo v polfinalu igrala z Athletic Bilbaom, v četrtek pa se bosta srečala Real Madrid in Atletico Madrid.

    Glavna tekmeca Barcelone bosta igrala v nedeljo. Real Madrid bo ob 16.15 gostil Betis, Atletico Madrid Jana Oblaka pa bo zvečer gostoval proti Real Sociedadu.

    Espanyol si je zaslužil več. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Espanyol si je zaslužil več. FOTO: Bruna Casas/Reuters

    La liga, 18. kolo:
    Petek:
    Rayo Vallecano – Getafe 1:1
    Sobota:
    Celta Vigo – Valencia 4:1
    Osasuna – Athletic Bilbao 1:1
    Elche – Villarreal 1:3
    Espanyol – Barcelona 0:2
    Nedelja:
    Sevilla – Levante (14.00)
    Real Madrid – Betis (16.15)
    Alaves – Oviedo (18.30)
    Mallorca – Girona (18.30)
    Real Sociedad – Atletico Madrid (21.00)

      

     

    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Garcia in Olmo rešila Barcelono v napetem mestnem derbiju

    Španski prvaki so v končnici tekme z Espanyolom prek Danija Olma in Roberta Lewandowskega prišli do treh točk. Atletico Jana Oblaka v nedeljo zvečer v Baskiji.
    3. 1. 2026 | 23:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Pikado

    Littler ubranil naslov in pospravil prvi milijonski ček

    Čeprav ni postregel s popolno igro, je mladi zvezdnik Luke Littler postal prvi igralec pikada, ki je za zmago prejel sedemmestno denarno nagrado.
    3. 1. 2026 | 22:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Brezzobi zmaji klonili v Tivoliju

    V derbiju ICEHL ljubljanski hokejisti niso dosegli gola in morali priznati premoč ekipi iz Gradca. V ponedeljek priložnost za popravni izpit s Ferencvarosem.
    Delo 3. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Italija

    Juventusu po ponesrečeni panenki spet spodrsnilo

    Rekordni italijanski prvaki so na domačem štadionu iztržili zgolj točko proti Lecceju. Sledi derbi Atalanta – Roma. V nedeljo Lazio vs. Napoli. Inter v Bologni.
    3. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Škotska

    Bes v zelenem delu Glasgowa, navijači terjajo glave (VIDEO)

    Trener Celtica Wilfried Nancy morda ne bo zdržal na klopi veliko dlje kot mesec dni, potem ko je poraz z 1:3 proti Rangers sprožil množične proteste.
    3. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
