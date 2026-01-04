Hat-trick Garcie, Real s petardo spet štiri točke za Barco

Potem ko je Barcelona z zmago v mestnem derbiju z Espanyolom v soboto začasno pobegnila madridskemu Realu na sedem točk naskoka, so Madridčani danes po uspehu s 5:1 proti Betisu v 18. krogu španske lige razliko spet zmanjšali na štiri (49-45).

Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Junak tekme je bil tudi vratar Barcelone Joan Garcia, ki je k slavnejšemu klubu iz katalonske prestolnice prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je z nekaj odličnimi posredovanji preprečil slavje domačih.

Eden od dveh najtesnejših madridskih zasledovalcev Barce na lestvici je danes svoje delo opravil dobro. Real je na koncu zmagal visoko, a je do te razlike prišel šele v drugem delu tekme. Andaluzijska ekipa je ob minimalnem zaostanku zdržala do 50. minute, ko je Gonzalo Garcia dosegel svoj drugi gol na tekmi. Garcia je odlično zamenjal poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki danes ni igral, ter v 82. minuti dosegel hat-trick. Dva gola za domače sta dodala še Raul Asensio in Fran Garcia, za goste je častni gol dosegel Cucho Hernandez.