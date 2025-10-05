Lewandowski zastreljal enajstmetrovko, Sevilla šokirala Barcelono

V španskem prvenstvu ni več neporaženih ekip. Danes sta v 8. krogu prva poraza doživela Elche in Barcelona. Malček iz Alicanteja je klonil v Vitorii proti Alavesu z 1:3, Katalonci pa so izgubili v gosteh s Sevillo z 1:4.

Barcelona je razočarala in v tem tednu vpisala še drugi poraz po zmagi PSG v ligi prvakov. Sevilla je izkoristila številne odsotnosti v vrstah gostov, na roko pa sta ji šli tudi sodniški odločitvi pri prvih dveh zadetkih.

Uvodnega je Sevilla dosegla z enajstih metrov, potem ko je VAR strogo ocenil posredovanje Ronalda Arauja, drugega pa iz hitrega protinapada in predhodnega prekrška nad Julesom Koundejem, ki pa ga sodniki v sobi VAR niso opazili.

Robert Lewandowski je zapravil 11--metrovka. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Barcelona je zaostanek znižala v izdihljajih prvega polčasa z zadetkom Marcusa Rashforda, Andaluzijci pa so prve tri točke v novi sezoni na domačem štadionu Sanchez Pizjuan potrdili v zaključku drugega dela.

Robert Lewandowski je pri 1:2 zgrešil najstrožjo kazen za goste.

Pred reprezentančnim odmorom se je na vrh lestvice vrnil Real Madrid, ki je v soboto zvečer doma premagal Villarreal s 3:1. Madridčani imajo pred Barcelono dve točki prednosti. Prvi clasico v sezoni bo kmalu reprezentančnem premoru, 26. okrtobra v Madridu.