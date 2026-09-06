Petarda Barcelone, prižgala sta jo mladeniča Yamal in Fermin

Branilci španskega naslova odločno nadaljujejo novo sezono. Barcelona je v gosteh s 5:0 premagala Valencio, pri visoki zmagi pa je z golom in dvema podajama izstopal Fermin Lopez. Dvakrat je zadel Lamine Yamal, med strelce pa sta se vpisala še Raphinha in Pedri.

Katalonci so imeli nedeljski dvoboj pod nadzorom od prve minute in po štirih krogih ostajajo pri stoodstotnem izkupičku. Z 12 točkami vodijo na lestvici la lige, tri točke pred drugouvrščenim Realom Madridom. Valencia je z eno samo točko na dnu razpredelnice.

Barcelona je povedla že v šesti minuti. Fermin je z natančno podajo našel Yamala, ta pa je stekel v kazenski prostor in z zahtevnega položaja z lobom premagal domačega vratarja Stoleta Dimitrievskega. V 22. minuti je prednost podvojil Fermin. Po odloženi žogi Anthonyja Gordona je s približno 16 metrov natančno meril v mrežo in kronal izrazito premoč gostov.

Tudi po odmoru se razmerje moči ni spremenilo. V 50. minuti je bil Fermin znova v vlogi podajalca. Po Yamalovi podaji je stekel za hrbet domače obrambe in poslal oster predložek pred vrata, kjer je Raphinha na drugi vratnici žogo potisnil v mrežo za 3:0.

Fermin in Raphinha sta še naprej povzročala težave obrambi Valencie. Brazilec je imel še dve lepi priložnosti, vendar mu je prvi poskus ubranil Dimitrievski, pri drugem pa žoge ni dobro zadel. Barcelona tudi v nadaljevanju ni popuščala. Rodri je z glavo stresel prečko, Pedri pa je v 79. minuti zanesljivo zadel za 4:0.

Priložnost je po prihodu iz Arsenala s klopi dobil tudi novinec Gabriel Jesus, končni izid pa je postavil Yamal. Iz neposredne bližine je dosegel svoj drugi gol na tekmi in potrdil prepričljivo zmago Kataloncev. Barcelona je tako v prvih štirih ligaških tekmah dosegla že 17 zadetkov in z zmago v Valencii še utrdila položaj na vrhu prvenstvene lestvice.