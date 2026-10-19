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Nogomet

Real rutinirano preko Seville, Mourinho: Razmišljam samo o ligi prvakov

Madridčani so rutinirano odpravili Sevillo. Z izjemnim golom se je izkazal Arda Güler. Joséja Mourinha z ekipo sedaj čakata liga prvakov in el classico.
Kylian Mbappe in soigralci so pokazali moč. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe in soigralci so pokazali moč. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
Š. R., M. Ru.
19. 10. 2026 | 07:55
4:08
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Nogometaši madridskega Reala so v devetem krogu španskega prvenstva s 4:1 odpravili Sevillo in se pred velikim derbijem z Barcelono povzpeli na tretje mesto lestvice. Trener kraljevega kluba José Mourinho je po prepričljivi predstavi pohvalil svoje varovance, posebej Federica Valverdeja, dotaknil pa se je tudi sporne sodniške odločitve, ki je razburila goste.

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»To je bila zelo dobra tekma Reala. Številni igralci so bili na visoki ravni, dogajanje smo nadzorovali od prve do zadnje minute in dosegali kakovostne gole. Imeli smo veliko posest žoge, ki sicer ne odraža vedno dejanskega razmerja moči, tokrat pa je potrjevala našo prevlado. Bila je lepa zmaga, saj smo igrali dobro in pokazali veliko pozitivnega,« je bil zadovoljen portugalski strateg.

Madridčani so do pomembne prednosti prišli že pred odmorom. V 30. minuti je mrežo Seville z izjemnim golom načel Arda Güler, sedem minut pozneje je vodstvo povišal Kylian Mbappé. Francoz je v 63. minuti izkoristil še enajstmetrovko in dosegel deveti prvenstveni zadetek v sezoni. Gostje so prek Manuela Buena v 80. minuti zmanjšali zaostanek, toda že dve minuti pozneje je končnih 4:1 postavil Yan Diomande.

José Mourinho je bojda že pod pritiskom odgovornih pri Real Madridu. Čaka ga pomemben teden, sprva v ligi prvakov, nato pa še z derbijem proti Barceloni. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
José Mourinho je bojda že pod pritiskom odgovornih pri Real Madridu. Čaka ga pomemben teden, sprva v ligi prvakov, nato pa še z derbijem proti Barceloni. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Mourinho je po srečanju posebej izpostavil vsestranskost Federica Valverdeja, ki je znova zaigral na položaju desnega bočnega branilca. »Valverde je eden najbolj vsestranskih nogometašev. Igra lahko kjerkoli in to na izjemno visoki ravni. Ni lahko na klopi pustiti dveh kakovostnih bočnih branilcev, toda želel sem igralca, ki lahko veliko prispeva tudi v napadu. Fede je svojo nalogo opravil odlično. Ni mi ga treba prepričevati o ničemer. Je kapetan Reala, in če bo moral igrati v vratih, mu bom dal rokavice in ga poslal na gol,« se je pošalil Portugalec.

Veliko pozornosti je po srečanju požela tudi poteza Arde Gülerja, ki bi si po mnenju gostujočega tabora zaradi domnevnega udarca s komolcem zaslužil rdeči karton. Trener Seville Luis García Plaza je bil zaradi sodniške odločitve nezadovoljen, Mourinho pa se z njegovimi očitki ni želel strinjati.

»Nihče mi še ni pokazal, kaj naj bi se zgodilo. Zahteval sem posnetke televizijskih kamer in naših analitikov, vendar nisem našel ničesar, kar bi potrjevalo očitke. Če mi kdo do sobote pokaže jasen in objektiven posnetek, bom o tem brez težav spregovoril,« je dejal Mourinho.

»Če se bo kdaj zgodilo kaj, za kar bom menil, da nam je koristilo, tega ne bom imel težav priznati. Toda mislim, da se nam bo precej pogosteje dogajalo ravno nasprotno,« je še dodal Portugalec

Ne razmišlja še o el classicu

Čeprav se približuje veliki derbi z Barcelono, se Mourinho z njim še ne želi ukvarjati. Real namreč pred tem čaka obračun lige prvakov z Leipzigom. »Trenutno razmišljamo samo o ligi prvakov. Do srede ob enajstih zvečer ne bom niti minute namenil razmišljanju o nedeljskem prvenstvenem tekmecu,« je poudaril trener Madridčanov.

Na vrhu lestvice la lige ostaja stoodstotna Barcelona s 27 točkami, ki je s 5:2 premagala Betis, pred Realom (21) pa je še Atletico Madrid (22), ki je ob nastopu Jana Oblaka z 1:0 ugnal Espanyol, za katerega je do 64. minute igral Vanja Drkušić.

   

 

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