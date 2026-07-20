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Nogomet

V Španiji bo veselje trajalo še dolgo, nogometaši danes prihajajo domov

Po šestnajstih letih je Španija drugič v svoji zgodovini postala svetovni prvak, tokrat po izjemnem taktičnem boju selektorja Luisa de la Fuenteja.
V Španiji bo še dolgo vladala prava nogometna evforija, podobna tisti iz leta 2010. FOTO: Roberto Schmidt/AFP
Galerija
V Španiji bo še dolgo vladala prava nogometna evforija, podobna tisti iz leta 2010. FOTO: Roberto Schmidt/AFP
M. Ru., STA
20. 7. 2026 | 07:03
3:29
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Španija se je po osvojitvi drugega naslova svetovnega nogometnega prvaka prebudila v dan vsesplošnega slavja, medtem ko je Argentino po porazu v finalu svetovnega prvenstva zajela žalost, poročajo agencije. Potem ko je Ferran Torres odločil finale proti Argentini, se v Madridu pripravljajo na sprejem reprezentance z milijonom navdušencev.

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Španci so svetovni prvaki

Španska reprezentanca naj bi na madridsko letališče prispela nekaj pred 13. uro po srednjeevropskem času, nato pa se bo z avtobusom odpravila od območja palače Moncloa, uradne rezidence predsednika vlade Pedra Sancheza, do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča proslavljanja največjih uspehov španskega nogometa.

Po navedbah predstavnika španske osrednje vlade v Madridu Francisca Martina ob progi pričakujejo okoli milijon navijačev. Za varnost bo skrbelo več kot 2000 policistov in 400 pripadnikov civilne garde, mestne oblasti pa so pripravile poseben prometni in varnostni režim.

Madrid je slaviti začel že takoj po zadnjem žvižgu sodnika Slavka Vinčića na štadionu MetLife v New Jerseyju. Na tisoče navijačev je z velikih zaslonov, trgov in lokalov odšlo na ulice, kjer so odmevale vzkliki »šampioni, šampioni« in »živela Španija«. Promet v središču mesta je obstal, množice pa so z zastavami, baklami in ognjemetom proslavljale prvi svetovni naslov po letu 2010.

Španska kraljeva hiša je reprezentanci čestitala za osvojeni naslov in zapisala, da so nogometaši ime Španije ponovno postavili na svetovni vrh. »Ta zvezda je nagrada za dolgo in zahtevno pot, doseženo z delom, odrekanjem, vztrajnostjo in zgledno predanostjo na vsaki tekmi,« so sporočili.

V Argentini solze žalosti

Na drugi strani Atlantika je bilo razpoloženje povsem drugačno. V Buenos Airesu so se navdušeni vzkliki pred začetkom finala po zadnjem sodnikovem žvižgu spremenili v tišino, razočaranje in solze. Številni navijači so spremljali tekmo v lokalih in na javnih prizoriščih, kjer so po odločilnem zadetku Torresa mnogi žalostno in nejeverno obsedeli.

Za številne Argentince je bil poraz še posebej boleč, ker je bil to skoraj zagotovo zadnji nastop Lionela Messija na svetovnih prvenstvih. »Počutim se praznega. Ne zaradi poraza, ampak zato, ker Messija ne bomo več gledali na svetovnem prvenstvu,« je za lokalne medije povedal eden od navijačev v središču Buenos Airesa.

Kljub razočaranju so številni navijači reprezentanci zaploskali in napovedali, da bodo ekipo ob vrnitvi domov pozdravili tako, kot se spodobi za svetovne podprvake. Argentinski predsednik Javier Milei se je reprezentanci zahvalil prek družbenega omrežja X. »Najlepša hvala, fantje! Borili ste se do zadnje minute. Argentina bo vedno stala pokončno,« je zapisal po koncu finala.

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