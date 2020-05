Španija: o nadaljevanju sezone naj odločajo zveza in klubi

Ljubljana

Španski predsednik vlade Pedro Sanchez, sicer košarkarski navdušenec, je prepustil odločanje in odgovornost o nadaljevanju sezone nogometnim funkcionarjem. FOTO: AFP

- Španski predsednik vladeje dejal, da se bosta morali o nadaljevanju nogometnega prvenstva na Iberskem polotoku, ki ga je prekinil novi koronavirus, odločiti Nogometna zveza Španije (RFEF) in vodstvo 1. in 2. lige.Minister je po rahljanju ukrepov v zadnjih dneh dejal, da upa, da se bo nogometno prvenstvo kmalu nadaljevalo. »Bolj sicer spremljam košarko kot nogomet, ampak upam, da se bo nogomet kmalu znova igral. Kdaj bo to, bosta morali odločiti zveza in vodstvo la lige,« je dejal Sanchez.Dodal je, da ne pričakuje, da bi se lahko v kratkem na stadionih pojavili gledalci.»Menim, da bo treba na kaj takega še počakati. Nekaj časa bomo lahko nogomet spremljali le prek malih ekranov.«Špansko državno prvenstvo je bilo ustavljeno 13. marca, vodstvo la lige pa si želi nadaljevanja sredi junija. Čeprav je Španija ena od najtežje prizadetih držav z več kot 215.000 okuženimi osebami za virusom sars-cov-2, v zadnjih dneh optimizem v državi črpajo zaradi rahljanja ukrepov, s katerimi so prekinili 48 dni trajajočo karanteno ter prepoved gibanja na prostem.