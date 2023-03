Španija padla, sledi test zrelosti

Eno od velikih presenečenj kvalifikacij za EP je bila zmaga Škotske proti Španiji z 2:0, oba gola je dosegel Manchester Uniteda Scott McTominay.

Škoti so leta 2020 prekinili 23-letno odsotnost z velikih tekmovanj, selektor Steve Clarke je obudil spomin na dobre čase, ko je leto prej prevzel reprezentanco, zdaj pa podaljšal pogodbo do leta 2026. Zmaga na Hampden Parku je bila najslajša doslej in prva nad veliko reprezentanco po letu 2008, ko je Škotska ugnala Francijo.

»V prejšnjih letih ni bilo povezave med reprezentanco in navijači, tokrat pa smo zares imeli neverjetno podporo,« je bil nad vzdušjem navdušen branilec Liverpoola Andy Robertson. Škoti, ki so pred tem premagali Ciper s 3:0, se bodo junija merili z Norveško in Gruzijo. »To bo za nas pravi test zrelosti,« opozarja Clarke.