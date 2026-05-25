Španija prvič v zgodovini na svetovno prvenstvo brez igralca Reala

Real Madrid je v letošnji sezoni boj v ligi prvakov zaključil v četrtfinalu, špansko prvenstvo so sklenili osem točk za zmagovito Barcelono, sedaj jih je doletel nov udarec. Prvič v zgodovini se bo španska reprezentanca podala na svetovno prvenstvo brez vsaj enega igralca kraljevega kluba. Španija je na mundialu doslej nastopila šestnajstkrat, galaktiki so bili v kadru stalnica, a tokrat ni bil vpoklican niti en igralec Reala.

Po pisanju Marce sta imela največ možnosti Dean Huijsen in Dani Carvajal. Slednji ni bil vpoklican zaradi poškodbe, medtem ko Huijsen s svojimi nastopi ni prepričal stratega. Še najbližje vpoklicu je Gonzalo García, ki je bil umeščen med »podporne igralce«. Ti bodo trenirali z reprezentanco, preden se bo moštvo odpravilo v Ameriko.

Španska reprezentanca, ki bo nastopila na mundialu: Vratarji: Unai Simón, David Raya and Joan García. Obrambni igralci: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella and Grimaldo. Vezisti: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi. Napadalci: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal and Víctor Muñoz.

Selektor Luis de la Fuente je svojo odločitev branil jasno in glasno: »Ni enostavno. Z ekipo zmeraj razmišljamo o vseh možnih scenarijih, ki nas lahko doletijo, in o našem odzivu, o karakteristikah igralcev. Izbrali smo 26 igralcev, s katerimi smo pokrili potrebe ekipe. Ne oziram se na to, kdo igra za kateri klub.«

Barcelona tako ostaja edini klub, ki je imel na vsakem mundialu vsaj enega španskega predstavnika. Najmanj igralcev, in sicer tri, so imeli trikrat – v letih 1934, 2002, 2006.

Mlada španska ekipa je predlani na euru z osvojitvijo naslova že dokazala, da sposobnosti nikakor ne manjka, vsekakor pa bodo želeli popraviti slab vtis z zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju. Potem ko so se komajda prebili iz skupine z Japonsko, Nemčijo in Kostariko, so izpadli že v šestnajstini finala proti Maroku.