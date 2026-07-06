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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Španija proti Portugalski: veliko več kot le tekma

Nocoj ob 21. uri klasika med Španci in Portugalci za uvrstitev v četrtfinale. Z Laminom Yamalom udaril novi španski rod.
Španski dragulj Lamine Yamal je bil za Avstrijce neustavljiv. Bo tudi za Portugalce? Foto Michael Steele/AFP
Galerija
Španski dragulj Lamine Yamal je bil za Avstrijce neustavljiv. Bo tudi za Portugalce? Foto Michael Steele/AFP
Siniša Uroševič
6. 7. 2026 | 05:00
4:50
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Španijo ta teden znova zajema občutek, da se lahko vrne časi med letoma 2008 in 2012, ko je reprezentanca nanizala trojček velikih lovorik in na novo definirala pojem nogometne dinastije, in ker je nogomet v 50-milijonski državi del vsakdana in političnega razpoloženja, nocojšnji dvoboj s Portugalsko presega golo športno temo. Tekmo osmine finala svetovnega prvenstva proti Ronaldovi Portugalski je vnaprej zaznamoval že obračun z Avstrijo, ki ga je doma spremljalo 10,8 milijona gledalcev oziroma 69,5 odstotka tržnega deleža, saj je Španija prvič po daljšem času spet delovala kot ekipa z jasnim podpisom igre in samozavestjo stare dinastije.

V ozadju je Lamine Yamal kot simbol novega rodu, barcelonsko jedro kot nosilec identitete in De la Fuente kot selektor, ki mirno prepleta preteklost in prihodnost, odprto pa ostaja vprašanje, ali lahko Španija nocoj v Dallasu dokončno prelomi portugalske demone in resno začne lov na nov svetovni vrh.

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