Raphinha junak Barcelone, ki je ubranila superpokal

V finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji je Barcelona s 3:2 (2:2) premagala Real Madrid in kot prvi klub po letu 2011 ubranila lovoriko. Brazilec Raphinha je zadel dvakrat v polno, strelec je bil tudi Robert Lewandowski. Za Real sta zadela Vinicius Junior in Gonzalo Garcia. Lani je Barca v Džedi s 5:2 premagala Real, za katerega je šele ob koncu zaigral prvi zvezdnik Kylian Mbappe.

Katalonci, ki so v polfinalu nadigrali Athletic Bilbao, so bili favoriti za naslov, vlogo pa so potrdili z obilico napora. Vodili so tako z 1:0 (Raphinha 36.), 2:1 Lewandowski (45. + 4) kot 3:2 Raphinha (73.).

Vinicius Junior je bil najboljši igralec Reala. FOTO: Fadel Senna/AFP

Real Madrid je v razburljivem zaključku prvega polčasa, ko so v osmih minutah sodnikovega podaljška padli kar trije goli, dvakrat zadel v polno. Najprej je bil uspešen Vinicius po samostojnem prodoru, nato pa Garcia.

Real Madrid ostaja pri 13 superpokalnih naslovih, hkrati pa je bil to njegov četrti poraz v zadnjih petih clasicih oziroma obračunih z Barcelono. Slednja je zabeležila deseto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, njen strateg Hansi Flick pa v devetem finalu v trenerski karieri ostaja nepremagan.