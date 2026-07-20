Skoraj 50-milijonska denarna nagrada svetovnim prvakom

Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino z zadetkom Ferrana Torresa in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade (43,7 milijona evrov), medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev (28,9 milijona evrov).

Kot je že decembra objavila Mednarodna nogometna zveza Fifa, je največje svetovno prvenstvo doslej prineslo tudi največji nagradni sklad v zgodovini mundialov. Med 48 ekip je Fifa razdelila skupno 655 milijonov dolarjev (572 milijonov evrov), pri čemer se zneski gibljejo od devet do 50 milijonov dolarjev, odvisno od tega, kako daleč se je posamezna reprezentanca na SP prebila.

Anglija si je z zmago s 6:4 na sobotni tekmi za tretje mesto proti Franciji zagotovila 29 milijonov dolarjev (25,4 milijona evrov), galski petelini pa so domov za četrto mesto odnesli 27 milijonov dolarjev (23,6 milijona evrov).

Reprezentance, ki so se na mundialu zvrstile od 5. do 8. mesta (Norveška, Belgija, Maroko, Švica) so bogatejše za 19 milijonov dolarjev oziroma 16,6 milijona evrov, od 9. do 16. mesta (Mehika, Kolumbija, Brazilija, ZDA, Portugalska, Kanada, Egipt, Paragvaj) pa za 15 milijonov dolarjev (13,1 milijona evrov).

Za dosežke med 17. in 32. mestom nagrada Fife znaša 11 milijonov dolarjev oziroma 9,6 milijona evrov, kolikor so z nastopom na prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki prejele Nizozemska, Nemčija, Slonokoščena obala, Hrvaška, Japonska, Avstralija, DR Kongo, Gana, Ekvador, Južna Afrika, Švedska, Bosna in Hercegovina, Alžirija, Senegal ter Zelenortski otoki.

Zgolj preboj na SP (33. do 48. mesto) pa je ekipam prinesel po devet milijonov dolarjev (7,9 milijona evrov), kolikor so zaslužili Iran, Južna Koreja, Turčija, Škotska, Urugvaj, Savdska Arabija, Češka, Nova Zelandija, Katar, Curaçao, Panama, Jordanija, Haiti, Uzbekistan, Tunizija in Irak.

Vsaka od 48 ekip je od Fife prejela tudi 1,5 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) za stroške priprav pred začetkom turnirja.