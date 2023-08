Španke prvič na svetovnem nogometnem vrhu

Španske nogometašice so osvojile svoj prvi naslov svetovnih prvakinj. V razburljivi finalni predstavi so bile z 1:0 (1:0) boljše od Angležinj, zmagovalk lanskega eura.

Razprodan Olimpijski štadion v Sydneyju je v tem finalu svetovnega prvenstva že od prvih minut spremljal živahno tekmo, več ustvarjalnosti in dinamike pa so pokazale Španke, ki bi si lažjo pot k zmagi lahko odprle tudi prek enajstmetrovke v 2. polčasu, vendar pa je odlična angleška vratarka Marry Earps ubranila strel španski tekmci Jennifer Hermoso. Gol odločitve je v 29. minuti zabila Olga Carmona.

Ženski mundial je sicer v dobrem mesecu dogajanja v Avstraliji ter na Novi Zelandiji ponudil veliko lepih predstav, potrdil je vzpenjajočo pot ženskega nogometa ter predvsem ponudil zdaj že široko paleto konkurenčnih ekip. To preprosto ni več le zgodba izjemnih ameriških nogometašic, ki so se jim občasno približale Nemke ali Skandinavke. Ugled slednjih pa so potrdile Švedinje, ki so na tem prvenstvu osvojile 3. mesto.

Najboljša igralka letošnjega SPje Španka Aitana Bonmati, najboljša mlada igralka pa njena rojakinja in komaj 19-letna Salma Paralluelo. Najboljša vratarka je Angležinja Mary Earps, strelka pa Japonka Hinata Mijazava s petimi goli.