Španke prvič polfinalistke svetovnega prvenstva

Nogometašice Španije so se prvič uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemsko z 2:1 (1:1, 0:0). Odločilni gol za zmago je v drugem podaljšku (111. minuta) dosegla najstnica Salma Paralluelo z natančnim strelom v daljši kot. Njihove tekmice v polfinalu bodo Japonke ali Švedinje.

Španke se imele skozi celotno tekmo več strelov, proti vratom nizozemske vrste so jih sprožile kar 26.

Jasno in nespametno igranje z roko v polju nizozemske branilke Stefanie van der Gragt je Španiji prineslo kazen manj kot deset minut pred koncem rednega dela. Z bele točke je bila zanesljiva napadalka Mariona Caldentey in premagala nizozemsko vratarko Daphne van Domselaar v 81. minuti.

Razočaranje za oranje

Nizozemska je spoznala, da ne more več igrati tako obrambno, in je vse sile usmerila v napad. Van der Gragt se je za svojo prejšnjo napako oddolžila tako, da je sama prebila špansko obrambo in v sodnikovem dodatku zadela za izenačenje ter oranjam izsilila dodatnih 30 minut igre.

V podaljšku so bile boljše Španke in si prvič v zgodovini priigrale polfinale mundiala.

Nizozemska, druga na SP 2019, je tokrat ostala brez priložnosti za kolajno. Španija bo v torek v polfinalu igrala z zmagovalkami tekme med Japonsko in Švedsko, finale je na sporedu 20. avgusta v Sydneyju.