Španska liga se bo končala za zaprtimi vrati

Madrid – Španska ministrica za šport Irene Lozano in predsednik španske nogometne lige Javier Tebas sta potrdila, da se navijači v sezoni 2019/20 še ne bodo vrnili na štadione. Želijo namreč omejiti možnosti širjenja novega koronavirusa.



»Najvarnejše je, da se sezona konča brez gledalcev na tribunah. Nogomet privabi množice ljudi, to ni kot gledališče. Na tekmi za zaprtimi vrati je navzočih okoli 250 ljudi, na štadionu, ki bi bil zapolnjen do tretjine, pa bi se lahko zbralo tudi 30 tisoč ljudi,« je dejala ministrica.

Vrnitev gledalcev ni prednostna naloga

Pretekli mesec je Tebas napovedal, da obstaja možnost, da se bodo navijači vrnili na štadione še v tej sezoni, a si je hitro premislil. »Trenutno vrnitev navijačev ne predstavlja prioritete za našo ligo. Velika težava so množice znotraj in še posebno zunaj stadionov. Z asturijskim derbijem med Sportingom Gijonom in Realom Oviedom v drugi španski ligi, ko se je pred štadionom zbralo več kot dva tisoč ljudi, smo imeli veliko težav,« je dejal Tebas.



Do konca španskega prvenstva ostaja še pet kol.