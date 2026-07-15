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Nogomet

Španska revolucija, obupni les bleus, ironija zgodovine

Španija se je po gladki polfinalni zmagi nad Francijo uvrstila v finale mundiala, francoski in drugi mediji pa pri tem niso štedili z iskrenimi komentarji.
Poklapani in nadigrani Francozi. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Poklapani in nadigrani Francozi. FOTO: Lee Smith/Reuters
L. Š., STA
15. 7. 2026 | 08:41
6:07
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Španija se je po gladki polfinalni zmagi nad Francijo uvrstila v finale nogometnega svetovnega prvenstva. Evropski prvaki so zabeležili prepričljivo zmago z 2:0 proti Franciji. Mednarodni mediji se navdušujejo nad špansko predstavo, še posebej pa jih preseneča slaba igra francoske reprezentance.

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Pri španski Marci so po polfinalnem uspehu zapisali: »Španija je v finalu svetovnega prvenstva! Že drugič v našem življenju se bomo borili za naslov svetovnega prvaka! Želimo si drugo zvezdico!«

Medtem pa je AS o polfinalni predstavi furije navdušeno zapisal: »Lekcija za ves svet.»

»To sta mladeniča napovedala že po porazu v finalu lige narodov. '19. julij 2026,' je na Instagramu zapisal Pedri – datum finala svetovnega prvenstva – in Lamine Yamal je to delil. Držala sta besedo,« so o cilju dveh mladih zvezdnikov Barcelone Pedriju in Laminu Yamalu zapisali pri Mundu Deportivu.

Med tem so pri El Paisu prepričani, da Španija spet piše zgodovino: »Španija je znova spisala zgodovino. Po 16 letih se španska reprezentanca vrača v finale svetovnega prvenstva.«

Nemilost francoskih medijev

»Nesreča v Dallasu,« so zapisali pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe. »Po turnirju, na katerem se niso soočili z resnim izzivom, so les bleus v Arlingtonu od Špancev prejeli pravo nogometno lekcijo. Poraz z 0:2 in osupljiv, na trenutke skoraj pretresljiv občutek, da glede na špansko premoč ni bilo pravega boja.«

RMC Sport je pisal o koncu ameriških sanj. »Les bleus so padli v polfinalu svetovnega prvenstva – ameriške sanje so se nenadno končale. Francija ni našla načina, da bi odločila tekmo proti impresivno sestavljeni španski ekipi.«

Tudi pri Le Figaroju so po polfinalnem porazu pisali o koncu sanj o novi zvezdici: »Za les bleus so sanje končane, saj jih je la roja odločno izločila s svetovnega prvenstva. Na papirju je bilo videti kot pravi obračun. Na igrišču pa je bilo vse prej kot to. Francija je prepričljivo klonila v polfinalu svetovnega prvenstva, saj je v Dallasu izgubila z 0:2.«

Nad Španijo navdušeni tudi Američani, Avstrijci, Nizozemci ... 

Medtem so se pri ameriškem Athleticu po zanesljivi zmagi Španije spraševali, če niso morda preveč podcenjevali la roje: »Morda smo bili tako obsedeni s Francijo, Kylianom Mbappejem in preostalimi zvezdniki njihovega močnega napada, da smo spregledali kakovost španske ekipe – ekipe, ki (če odmislimo poraz po enajstmetrovkah proti Portugalski v lanskem finalu lige narodov) ni izgubila tekme že od marca 2023.«

Pri ameriškem Athleticu so prepričani, da so zaradi obsesije s francoskimi zvezdniki mnogi podcenjevali Španijo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Pri ameriškem Athleticu so prepričani, da so zaradi obsesije s francoskimi zvezdniki mnogi podcenjevali Španijo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Angleški Daily Mail je o do polfinala izjemno prepričljivi francoski reprezentanci zapisal: »Obupni les bleus. Vsi smo pričakovali, da bo Francija prevladala nad Španijo, čeprav smo vedeli, kako močna je ekipa Luisa de la Fuenteja. Ne gre le za izid, temveč predvsem za igro. Modri so bili daleč od uresničitve cilja, ki so si ga zastavili na tem svetovnem prvenstvu.«

»Za vse, ki so Španijo odpisali kot avtsajderja, je bila to spektakularna lekcija. Kako so Španci uživali, ko so jo podali – in si s tem v nedeljo zagotovili veliko tekmo v New Jerseyju, Francijo pa spremenili zgolj v statistko,« so menili pri Guardianu.

»Sacre bleu!« so s francoskim vzklikom presenečenja zapisali pri Sunu in dodali: »Francija padla na zadnji oviri. Ekipa si konca Deschampsove ere ni predstavljala takole. Navijače bo še bolj bolelo dejstvo, da je njihovo moštvo nocoj v Dallasu doživelo hud polom. Danes je francoski državni praznik – ironija zgodovine, saj so se končale njihove sanje o naslovu svetovnega prvaka.«

»Španija, zmagoslavje ob vzklikih Ole! Francija prepričljivo premagana. Po 16 letih se la roja vrača v finale,« so zapisali pri italijanskem dnevniku Gazzetta dello Sport.

Corriere dello Sport pa je po polfinalnem porazu galskih petelinov in velikem zmagoslavju Špancev namignil na francoski državni praznik: »Španska revolucija v Dallasu: Oyarzabal in Pedro Porro sta 14. julija potolkla Francijo.«

Španci so se v polfinalu veselili gladke zmage, v finalu jih bo pričakala ali Anglija ali Argentina. FOTO: Jerome Miron/Reuters
Španci so se v polfinalu veselili gladke zmage, v finalu jih bo pričakala ali Anglija ali Argentina. FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Solze modrih. Mbappe in Francija odhajata domov. Španija je prikazala nogometno mojstrovino in se uvrstila v finale svetovnega prvenstva,« je zapisal Tuttosport.

Avstrijski Krone je izpostavil odlično špansko taktiko. »Moštvo selektorja Luisa de la Fuenteja, ki je Avstrijo izločilo v šestnajstini finala, se je za do tedaj izjemno prepričljivo Francijo izkazalo za pretrd oreh. Španci so na francoski državni praznik pred približno 71.000 gledalci na stadionu AT&T v Dallasu/Arlingtonu slavili z 2:0.«

Tudi nizozemski De Telegraaf je izpostavil dominantno predstavo Španije. »Dominantna Španija se je z zmago nad glavno favoritinjo Francijo uvrstila v finale svetovnega prvenstva 2026. Španija je v polfinalu svetovnega prvenstva 2026 končala francoske sanje o naslovu. Španci so bili v Dallasu presenetljivo gladko boljši od Kyliana Mbappeja in soigralcev: 2:0.«

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