Španski čas se ustavi, ko pritečeta Barcelona in Real

Akterji v odmevnih nogometnih ligaških tekmovanjih stare celine so pred dnevi vstopili v zadnji mesec sezone. Nato se bo hitro pozornost množice spremljevalcev najbolj priljubljene športne igre usmerila čez Atlantik – k mundialu v Kanadi, Mehiki in ZDA. Dotlej pa gre pospremiti še nekatere sklepne odločitve v posameznih ligah. Ta drugi majski konec tedna prinaša tudi 264. clasico med Barcelono in madridskim Realom, resda brez tekmovalnih ugank, saj si je prva že zagotovila novo šampionsko lovoriko, Real pa je čvrsto zasidran na 2. mestu.

Iz slovenskega zornega kota je bil v zadnjih dneh glede španskega nogometnega utripa najvidneje pod drobnogledom Atletico. S povratnikom po poškodbi, slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom, je lovil svoj tretji finale lige prvakov v zadnjem ducatu let, pa je v boju z Arsenalom za las ostal brez njega. Tako je slovenski adut iz Atleticovih vrat sklenil sezono brez lovorike, zdaj so pred njim in soigralci še štiri kola domačega prvenstva.

Atletico si je zagotovil nastop v elitnem evropskem klubskem tekmovanju tudi za naslednjo sezono, poglavitni cilj kluba je dosežen. "In to je zelo pomembno. Jasno pa je, da se – podobno kot Barcelona in Real Madrid – vedno spogledujemo z naslovom španskega prvaka. Toda obenem smo imeli res razburljivo sezono: v pokalu smo izgubili po enajstmetrovkah, v ligi prvakov uspešno prestali nepozaben četrtfinale z Barcelono. V zadnjih 14 letih smo bili štirikrat v polfinalu lige prvakov in dvakrat v finalu. To pa je nekaj," se je v pričakovanju današnje tekme s Celto Vigo ozrl tudi k preteklosti Atleticov strateg Diego Simeone.

263 derbijev sta doslej igrala Real Madrid in Barcelona. Real je zbral 107 zmag, Barcelona 105, 51 tekem pa se je končalo z remijem

Sicer pa nogometna Španija že več dni diha v ritmu jutrišnjega clasica med Barcelono in Realom. Prva ima na vrhu lestvice pred svojim največjim tekmecem 11 točk prednosti (88:77), le še čudež izjemnih razsežnosti bi ji lahko vzel 29. naslov najboljšega nogometnega moštva v državi. Vseeno pa derbi z izjemno zgodovino vedno znova privablja planetarno pozornost. Nazadnje sta se moštvi med seboj pomerili v finalu španskega superpokala, 11. januarja letos, boljša je bila Barcelona s 3:2 (Raphinha 2, Lewandowski; Vinicus Jr., Garcia).

Glede naslova prvaka je več ugibanj na Otoku, četudi se zdaj zdi, da se je Arsenal ponovno dvignil in je v krepko boljšem izhodišču od zasledovalca Manchester Cityja. Pri petih točkah prednosti je resda odigral tekmo več, toda na krilih uvrstitve v finale lige prvakov, za londonski klub prvič po dolgih dveh desetletjih, je zdaj moštvo samozavestno in trdno odločeno osvojiti naslov. Jutri bo igral pri mestnem tekmecu West Hamu, klubu z izjemno zvesto navijaško bazo, Manchester City bo danes gostil Brentford. Šeškov Manchester United z že zagotovljenim vizumom lige prvakov odhaja v Sunderland, Bijolov Leeds pa bo na ponedeljkov večer (21.00) igral v Londonu pri Tottenhamu.

Benjamin Šeško si je s soigralci iz Manchester Uniteda zagotovil vizum lige prvakov za naslednjo sezono. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Vroče pa bo tudi v naši neposredni soseščini. V Zagrebu bo največji derbi hrvaške nogometne scene med Dinamom in Hajdukom, na Dunaju novi obračun večnih tekmecev Rapida in Austrie, na Štajerskem pa bodo v Hartbergu nogometaši Sturma s slovenskim reprezentantom Jonom Gorencem Stankovićem in Jeseničanom Arijanom Malićem lovili zmago v boju za tretji zaporedni naslov avstrijskih prvakov.