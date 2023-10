Španski maestro lahko izbira – Real, Liverpool ali Bayern?

Španec Xabi Alonso je trenutno eno najbolj vročih trenerskih imen v nogometu, Bayer iz Leverkusna je spremenil v kandidata za naslov nemškega prvaka, predvsem pa je v njegovih trenerskih prijemih vidna roka španske nogometne šole, ki prevladuje v modernem nogometu.

Alonso ima pogodbo z lekarnarji sklenjeno do leta 2026, nemški SportBILD pa poroča, da je v njej tudi posebna klavzula, po kateri bi Alonso lahko brez odškodnine prestopil k kateremu od evropskih velikanov, za katere je igral. To so bili Liverpool, Real Madrid in Bayern.

Najbolj logična destinacija se zdi Madrid, kjer bi naslednje poletje lahko nasledil Carla Ancelottija in začel novo dobo belega baleta, tudi v Liverpoolu pa naj bi Jürgen Klopp po sezoni sporočil, če bo nadaljeval z delom na klopi angleškega velikana. Mikala naj bi ga klop nemške reprezentance, kjer je Julian Nagelsmann le v vlogi gasilca pred domačim eurom.