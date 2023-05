Spektakel v Budimpešti: po novem finalu je popustil tudi Mourinho

Nogometaši Rome in Seville so finalisti evropske lige. Španci so v polfinalu izločili Juventus, Roma pa je bila uspešnejša od Bayer Leverkusna. Finale bo 28. maja v Budimpešti. Roma je Nemce izločila z enim golom v dveh tekmah, druga v Leverkusnu se je končala brez golov, Sevilla pa je bila po izenačenem izidu na prvi tekmi tokrat pred domačimi gledalci po podaljških boljša od Juventusa z 2:1.

Dušan Vlahović po doseženem golu. FOTO: Cristina Quicler/AFP

Torinčani so povedli z zadetkom Dušana Vlahovića v 65. minuti, na 1:1 je izenačil Suso (71.), odločilni zadetek pa je v peti minuti prvega podaljška dosegel Erik Lamela. Sevilla je absolutni rekorder po številu naslovov v evropski ligi; najbližji zasledovalci, Inter, Liverpool, Juventus in Atletico Madrid, imajo po tri naslove. V šestih finalih (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020) še ni izgubila. Hkrati je Sevilla en od petih španskih klubov z naslovom v tem tekmovanju. Atletico Madrid ima tri lovorike evropske lige, dva ima Real Madrid, po enega pa Valencia in Villarreal.

Romin napadalec Tammy Abraham FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Roma bo drugič igrala v finalu evropske lige. 1991 je izgubila proti Interju. Lani so varovanci trenerja Joseja Mourinha, ki so ga po uvrstitvi v finale zalile tudi solze, prišli do prvega evropskega naslova po 60 letih. Osvojili so konferenčno ligo. Pred tem so v sezoni 1960/61 zmagali v pokalu velesejemskih mest. Roma lahko postane trideseti klub z lovoriko v evropski ligi in peti iz Italije. Inter (3), Juventus (3), Parma (2) in Napoli (1) so skupaj osvojili devet naslovov.