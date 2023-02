Spektakel zajamčen: vse bolj napeto na igrišču in ob njem

V nadaljevanju preberite:

Torek je prinesel imenitno »ogrevanje« za nadaljevanje slovenskega nogometnega prvenstva. Ne le zaradi tekem v Kopru in Murski Soboti, bolj zaradi »tretjega polčasa« derbija med Mariborom in Olimpijo, ki je dodatno razvnel strasti med Štajersko in metropolo. Ljubljančani se podajajo v sredin dvoboj z Goričani (17.30) upravičeno jezni na sodnike in njihovo tehnologijo.

Tudi zato bo zanimivo spremljati, kam bodo usmerili svojo energijo v tekmi s klubom, ki je osvojil kar 36 točk manj od zeleno-belih. Oglasila sta se trener Olimpije Albert Riera in njen direktor Igor Barišić, saj je podjetje, ki zagotavlja tehnologijo NZS, priznalo napako; Ljubljančani so bili oškodovani za kazenski strel. Riera je imel torej prav, toda kaj bi morali najprej storiti Ljubljančani pred tekmo z Gorico?