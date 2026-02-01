Spektakularno in razburljivo tudi za slovo Alberta Riere

Uvodni vrhunec 19. kola 1. SNL v Ljudskem vrtu je imel dva polčasa, v prvem so bili boljši Mariborčani, v razburljivem drugem Celjani. A zmagovalca ni bilo, po celjskem preobratu so točko z bele točke v 90. minuti ujeli gostitelji. Obnovljena Olimpija je kljub zmagi razočarala, z učinkovito predstavo proti neposrednemu tekmecu za vrh Bravu so zablesteli Koprčani, ki so skočili na drugo mesto.

Tudi med zadnjo tekmo Alberta Riere v Sloveniji je bila vidna njegova roka. Po slabem prvem polčasu, v katerem bi vijolični lahko zabili še en gol, je v drugem in po razveljavljenem zadetku Daria Vizingerja zaradi nedovoljenega položaja Jana Repasa vajeti igre prevzel dolžnik iz prvih 45 minut Svit Sešlar. Njegove lucidne poteze in tudi prefinjen gol s petko so Celjanom prinesle vodstvi z 2:1 in 3:2.