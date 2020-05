Spet aktualna Evropa dveh hitrosti, Slovenci bi spet sledili Nemčiji

Tokrat ni možno sesti na domnevni francosko-nemški vlak

Bayernovi nogometaši se pripravljajo na vrnitev bundeslige že več tednov. FOTO: Reuters



Nogometni zvezi pomagala tudi Uefa

Danes so se podali na vadbo tudi najboljši, ki jih je med vsemi v Evropi najmočneje prizadela pandemija novega koronavirusa. Niso še opravili z zgodovinskim izzivom, kljub vsemu želijo zagnati življenje in ob tem paziti, da ne bi slabšali položaja svojeTudi v nekaterih drugih državah na stari celini so prav v prvih dneh maja prekinili večmesečno karanteno in vrnili ljudi na ceste, v parke in športne objekte. Nogometaši v nekaterih italijanskih in španskih klubih so začeli trenirati, četudi v ločenih skupinah in upoštevaje stroga varnostna navodila tamkajšnjih vlad in stroke. Nekateri bi rekli, da se najbolj dosledno drži navodil, ki čaka na zeleno luč vodstvana Madeiri …Med vsemi so najbolj pohiteli v Nemčiji, kjer načrtujejo nadaljevanje nogometnega prvenstva še v tem mesecu. Okuženi člani tradicionalnega prvoligaša Kölna (še) niso drastično spremenili nemškega načrta o vrnitvi bundeslige na TV zaslone. Prav ta teden bo o tem (so)odločala kanclerka, na mizi pa ima dva datuma:V nekaterih drugih državah še niso dosegli vrhunca pandemije, med njimi je tudi, za razvito Evropo pa terminsko »zaostajajo« še v nekaterih drugih delih evrazijske celine. Kdo ve, morda bosta prišla na vrsto tudiinNihče ne pozna datuma zmage nad koronavirusom, že danes pa je možno oceniti, da gre v aktualnih razmerah tudi v športu za »Evropo dveh hitrosti«, kakor nekateri priročno opisujejo razlike v gospodarskem razvoju evropskih držav. Pri tem ni možno sesti na domnevni francosko-nemški vlak, ki smo ga neomajno lovili pred leti v času najhujše krize evrskega območja in povezane dolžniške krize. Nemčija in Francija namreč tokrat ne držita skupaj:2019/20, Nemci jo želijo kot prvi v Evropi v celoti spraviti pod streho. Razliko, ki bi zazevala v tem primeru med klubi iz teh držav, je težko opisati v enem članku, gotovo pa Francozi lep čas ne bi dohajali ritma Nemcev.Slovenija tradicionalno pogleduje proti Nemčiji, najmočnejša država Evropske unije ni zaman njena največja trgovinska partnerica. Zdi se, da želi tudiizpolniti načrt izpred začetka sezone in razglasiti državnega prvaka na – igrišču. Na pomoč ji je priskočila, katere štirje milijoni evrov so namenjeni prav pomoči njenim (naj)manjšim članicam. Angleži, Nemci, Turki in drugi milijona ali dveh v letnem proračunu ne opazijo tako hitro ...Prav konec minulega tedna v Sloveniji prvič po 3. marcu nismo zabeležili novega okuženega (dva meseca!), kar je v resnici odlična in obetavna novica, ki napoveduje še lepše tedne. Bomo videli, kako se bo odvijalo »sproščanje« in rahljanje ukrepov in kaj bo to prineslo v kontekstu obvladovanja epidemije. Gotovo smo lahko optimistični in z vsakim novim takšnim dnem bi morala biti bližje varna vrnitev vrhunskega športa tudi pri nas.