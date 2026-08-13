Splača se, za pet milijonov evrov letne plače v bitko za mundial čez štiri leta

Zlatko Dalić je uradno postal novi selektor Združenih arabskih emiratov (ZAE), ki jih je v letih od 2009 do 2011 vodil tudi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec. Hrvaški strokovnjak je po devetih letih na klopi Hrvaške odprl novo poglavje trenerske kariere, v ZAE pa z njim očitno pripravljajo dolgoročen projekt. V ZAE je nazadnje in pred prihodom v Maribor delovalt udi Darko Milanič, za največji klub Al Ain pa igra slovenski reprezentant Marcel Ratnik.

Dalićev prihod ni bil zamišljen kot kratkoročna avantura. Glavni cilj uspešnega hrvaškega nogometnega strokovnjaka bo oblikovati konkurenčno reprezentanco in se z njo uvrstiti na svetovno prvenstvo leta 2030.

»Vesel sem, da sem v ZAE, svojem drugem domu. Upam, da bomo tudi z reprezentanco dosegli velike rezultate. Hvala za zaupanje, počaščen sem. Tri leta sem bil v Al Ainu in s opravil veliko delo, vendar je to preteklost. Osredotočen sem na prihodnost. Težko bo, toda moj cilj je ustvariti močno in konkurenčno ekipo,« je ob predstavitvi dejal Dalić.

Nekdanji Olimpijin trener Igor Bišćan bo tudi del hrvaške strokovne zasedbe, ki bo bdela nad razvojem nogometnih selekcij ZAE. FOTO: Sašo Radej

Igor Biščan bo vodil reprezentanco do 23 let

Novi selektorski položaj bo zanj tudi izjemno donosen. Po informacijah Sportskih novosti naj bi Dalić na leto zaslužil približno pet milijonov evrov brez bonusov. Če se bodo navedbe izkazale za točne, bo postal najbolje plačani hrvaški trener v zgodovini.

»Sem nisem prišel uživat na plažah, ampak trdo delat. Potrebujemo podporo celotnega naroda in vseh medijev, biti moramo ekipa. Če ne bomo, ne bomo naredili ničesar. Tako je bilo tudi na Hrvaškem. Sem nisem prišel zaradi denarja, ampak zaradi trdega dela. Denar je bil zadnja stvar, na katero sem mislil. Najpomembneje je, da se tukaj dobro počutim,« je povedal 59-letni trener.

Dalić se bo obdal z rojaki. Danijel Subašić naj bi se mu pridružil kot trener vratarjev, Branko Ivanković bo predvidoma prevzel vlogo posebnega svetovalca nogometne zveze, Igor Bišćan pa bo vodil reprezentanco do 23 let.

Prvi večji Dalićev preizkus bo azijsko prvenstvo prihodnje leto v Savdski Arabiji. ZAE bodo v skupini E igrali proti Južni Koreji, Vietnamu in Jemnu.