Splitski ultrasi napadli goste, taksisti razkrivali, da prevažajo navijače Ajaxa

Splitski policisti so v sredo pozno zvečer v središču mesta preprečili spopad več sto izgrednikov iz navijaških skupin domače hrvaške in gostujoče nizozemske ekipe ter pridržali 57 oseb. Incident se je zgodil na predvečer današnje tekme med Hajdukom in Ajaxom v nogometni konferenčni ligi, je poročala hrvaška tiskovna agencija HINA.

Okoli 23.30 so navijači obeh ekip skušali zanetiti spopad, a so policisti s prisilnimi sredstvi pravočasno posredovali. Izgredniki so se nato hitro razbežali, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili s splitske policije.

Hrvaški mediji poročajo tudi o domnevnem napadu pripadnikov domače navijaške skupine Torcida na navijače Ajaxa na splitski Rivi. Po navedbah Index.hr naj bi v napadu sodelovalo okoli 150 pripadnikov Torcide. Teh navedb policija v poročilu o incidentu pozno ponoči sicer ni posebej potrdila.

O napadih na svoje navijače so medtem poročali tudi iz kluba Ajax. V varnostnem poročilu so zapisali, da so prejeli več prijav o ustrahovanju in fizičnih napadih na navijače v Splitu. Po navedbah naj bi nekateri taksisti drugim navijačem razkrivali, da prevažajo navijače Ajaxa, nato pa naj bi jih ob izstopu pričakali napadalci. V nekaterih primerih naj bi jim pregledali prtljago in iskali klubske simbole.

Ajax je že pred gostovanjem v Splitu navijače opozoril, naj ne nosijo klubskih oblačil in šalov. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Amsterdamska televizija AT5 je poročala tudi o pričevanju navijača, ki naj bi ga obkolila skupina približno 20 moških z zakritimi obrazi in orožjem. Direktor navijaškega združenja Ajaxa Fabian Nagtzaam je njegovo pripoved objavil na družbenem omrežju X in navijače pozval k previdnosti.

Ajax svoje navijače opozoril še pred odhodom v Split

Policija je zaradi dveh ločenih napadov na nizozemska državljana pridržala šest hrvaških državljanov, še deset oseb pa zaradi posedovanja nedovoljenih predmetov. V torek in v noči na sredo je v ločenih postopkih pridržala še 32 oseb, med njimi 19 tujih in 13 hrvaških državljanov.

Ajax je pred gostovanjem v Splitu navijače opozoril, naj ne nosijo klubskih oblačil in šalov, naj se izogibajo prepoznavnim skupinam ter naj upoštevajo navodila za organiziran prevoz do stadiona. Klub je opozoril tudi, da niti prevoz s taksiji prek aplikacij ni vedno varen. Hajduk in Ajax se bosta danes ob 18.45 pomerila na stadionu Poljud v Splitu v ligaškem delu konferenčne lige.