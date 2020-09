Spomin na čase zmag zbuja novo neučakanost rdeče-črne barve

Milano

- »Mi smo AC Milan in igramo, da zmagujemo,« je samozavestno pred začetkom nove italijanske ligaške sezone dejal trener milanskega rdeče-črnega tabora. V uvodnem kolu se bo njegovo moštvo pomerilo z Bologno (ponedeljek, 20.45). Če bi dejansko bilo tako kot v tistih časih ponosa in slave enega velikih evropskih nogometnih klubov, denimo sedemkratnega evropskega prvaka, takšne smele napovedi ne bi posebej vznemirjale naše zahodne soseščine. Toda današnji Milan ne premaguje več Bayerna in Barcelone ...Da bi nogometna inštitucija z izjemno bazo privržencev po vsem svetu za konec počitnic igrala v kvalifikacijah evropske lige proti Shamrocku iz Irske in nato po uspehu z 2:0 z navdihom neuničljivega Zlatana Ibrahimovića trepetala, koga ji bo žreb namenil v naslednjem kvalifikacijskem krogu – ne, to nekoč preprosto ni bilo mogoče! Toda klub se je znašel v vrtincu številnih zgrešenih potez, napačnega vlaganja, padcu moči nekoč silno vplivnega, hkrati pa je velik korak naprej z interno konkurenco opravil Juventus. Ko pa hud tekmec uide, so bolečine še hujše. In zato je eno ključnih vprašanj pred novo sezono italijanskega prvenstva (odprla ga bosta danes ob 18. uri Fiorentina in Torino): ali bo AC Milan končno začel uresničevati želje armade privržencev o vrnitvi ali vsaj približevanju k vrhu domače nogometne scene?Pogled na posamezne zasedbe ob začetku prvenstva vnovič razkriva Juventusovo vlogo prvega favorita, že navzočnost superzvezdnikatu tehtnico nagne na belo-črno stran, nova odmevna poteza, ki je resda uradno v Torinu še niso potrdili, je prihodprvega nogometnega asa iz Bosne in Hercegovine, doslej zvezdnika Rome, katere privrženci so mu včeraj namenili podobno čustven zapis kot v dneh, ko se je od kluba poslavljal nepozabni...Res pa ima zdaj še aktivno legendo v svojih vrstah tudi Milan in prav 39-letni Šved s koreninami iz bosanskohercegovskega prostora Zlatan Ibrahimović predstavlja udarni temelj optimizma za trenerja in privržence. Resda slednji spoštujejo tudi hrvaškega svetovnega podprvaka, Danca, Turka, zvedavi so okrog obetavnega Tržačana, 21-letnega. »Toda 'Ibra' je šampion, on dobro ve, kako zmagovati,« se je pred vsemi priklonil izjemnemu nogometašu trener Pioli.Prve tekme bodo kmalu razkrile, če bo sicer spet izjemna Ibrahimovićeva motiviranost dovolj za zadovoljstvo navijačev, med katerimi so številna znana imena:tudi v Sloveniji še iz časov veličastnih predstav v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja ta klub ohranja številne privržence. Kar žal jim je, da zdaj ni na igrišču v rdeče-črnem dresu niti enega našega rojaka. Ti so sicer v italijanskem prvenstvu razporejeni takole: