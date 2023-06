Spomladi vedno pride čas seviljskih brivcev

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Seville pred nedeljskim zadnjim kolom španskega prvenstva zasedajo šele 11. mesto na lestvici, toda v evropski ligi so bili letos preprosto neuničljivi. V sredinem dramatičnem finalu v Budimpešti so ugnali Romo po streljanju enajstmetrovk in še enkrat prejeli iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina lovoriko za zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Od leta 2006 so sedmič igrali v finalu in prav vsakič prekosili tekmeca.

Sezona se je za Sevillo začela pod pričakovanji. Kaj vse je doživljala in kdaj je dočakala preporod? Tudi v Budimpešti ji sprva ni šlo po željah, kako si je prislužila še eno vstopnico za ligo prvakov? Kdo je bil po oceni kapetana moštva Jesusa Navasa mož odločitve? Kako je uspeh doživel skromni trener Jose Luis Mendilibar in kako poraženi Jose Mourinho?