Nasilni incidenti pred četrtkovo tekmo evropske lige med Olympiqueom iz Marseilla in Levskim iz Sofije, v katerih je bilo poškodovanih 11 bolgarskih navijačev, so sprožili tudi diplomatski odziv Sofije. Bolgarsko zunanje ministrstvo bo Franciji poslalo diplomatsko noto, bolgarska nogometna zveza pa je incident prijavila Evropski nogometni zvezi (Uefa).

Po podatkih francoske policijske prefekture je bilo na štadionu Velodrome poškodovanih 11 bolgarskih državljanov. Pet so jih zaradi poškodb oči in glave ter izpaha rame odpeljali v bolnišnico, šest pa so jih oskrbeli na kraju dogodka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarska generalna konzulka v Lyonu Nadja Živkova-Vaneva je danes zjutraj potrdila, da noben bolgarski državljan ni več v bolnišnici in da ni bil nihče pridržan.

Francoske oblasti so že pred tekmo opozarjale tudi na ideološko ozadje morebitnih spopadov. Med privrženci Levskega naj bi bili posamezniki, povezani z radikalno skrajno desnico, medtem ko so številne marsejske ultras skupine znane po antifašistični in antinacistični usmerjenosti. Prav nasprotne ideološke usmeritve obeh taborov so izpostavile kot enega glavnih dejavnikov tveganja.

Navijači Marseilla vdrli na sosednjo tribuno

Do spopadov je prišlo približno deset minut pred začetkom tekme, ko je skupina domačih navijačev z južne tribune vdrla na sosednjo tribuno Jean-Bouin in se pognala za skupino bolgarskih privržencev. Ti so se umaknili v sektor za gostujoče navijače, kjer je bilo približno 500 podpornikov Levskega.

Prišlo je do pretepov ter metanja predmetov in pirotehničnih sredstev. Nekateri navijači Marseilla so imeli zakrite obraze, eden pa je izpraznil gasilni aparat, je poročala AFP.

Varnostnikom je sicer uspelo umiriti razmere, tekma pa se je začela po načrtu. Med srečanjem je napetost še nekajkrat narasla, zlasti med polčasom.

Marseille je tekmo dobil z 1:0, a za del ultrasov je bil nogomet očitno postranskega pomena. Že pred začetkom srečanja so namreč navijači obeh klubov silovito udarili med seboj. FOTO: Justine Meddah/AFP

Marseille je na koncu zmagal z 1:0. Klub je incidente obsodil in sporočil, da v sodelovanju s pristojnimi organi ugotavlja okoliščine dogajanja.

Levski zahteva preiskavo Uefe

Levski je v petek ostro obsodil napade na svoje navijače pred tekmo in na štadionu. Incident je uradno prijavil Uefi ter zahteval celovito preiskavo nasilja in organizacije varovanja.

Pri bolgarskem klubu so opozorili, da so že pred tekmo pri Uefi izpodbijali odločitev o omejitvi števila vstopnic za gostujoče navijače na 500.

Poudarili so tudi, da odločitev o nadaljevanju tekme ni bila v njihovih rokah, temveč v pristojnosti odgovornih organov, ki so ocenili, da bi prekinitev lahko povzročila še hujše nasilje in dodatno ogrozila navijače.

Med navijači Levskega je bilo mogoče videti nacistične pozdrave, francoski mediji pa poročajo tudi o rasističnih vzklikih in oponašanju opic. Marsejski privrženci so odgovorili z antifašističnimi napevi, besedni in ideološki obračun pa je nato prerasel še v nasilje. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Tudi bolgarska nogometna zveza je obsodila nasilje navijačev Marseilla in incident prijavila Uefi. Zahtevala je najstrožje sankcije ter popolno sodelovanje in preglednost francoskih oblasti pri preiskavi in iskanju odgovornih.

Macron: Dejanja ne bodo ostala nekaznovana

Bolgarsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo in napovedalo diplomatsko noto Franciji, s katero bo zahtevalo popolno preiskavo dogodkov in kaznovanje odgovornih. Generalna konzulka Bolgarije v Lyonu in častna konzulka v Marseillu spremljata položaj ter sta pripravljeni pomagati bolgarskim državljanom.

Nasilje sta obsodila tudi bolgarska predsednica Ilijana Jotova in francoski predsednik Emmanuel Macron. Jotova je francoske oblasti pozvala, naj raziščejo napade in storilce privedejo pred sodišče, Uefa pa naj preveri, kako je bila zagotovljena varnost bolgarskih navijačev.

Macron je nasilje označil za nesprejemljivo in zagotovil, da dejanja ne bodo ostala nekaznovana.