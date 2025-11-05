Spor je vse globlji, Kylian Mbappe in PSG gresta na sodišče

O sporu zvezdniškega francoskega napadalca Kyliana Mbappeja, ki od svojega nekdanjega nogometnega kluba iz Pariza PSG zahteva izplačilo zadnjih treh plač in neizplačane dodatke, bo odločalo pariško delovno sodišče, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Zaslišanje predstavnikov sprtih strani v tem sporu bo predvidoma 17. novembra.

Nogometaš Real Madrida, ki je PSG zapustil poleti 2024, »zahteva prerazvrstitev« svoje pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas, je za AFP povedal sodni vir. Mbappe že več mesecev med drugim zahteva izplačilo zadnjih treh mesecev plače iz pogodbe o zaposlitvi ter bonuse za podpis pogodbe in etične bonuse.

Zadeva bo glede na naravo obtožb šla neposredno na sodišče, brez postopka mediacije, je pojasnil vir. Odločitev gre pričakovati v nekaj mesecih.

Kylian Mbappe v dresu Reala iz Madrida tudi letos igra imenitno. FOTO: Lee Smith/Reuters

Pri klubu ves čas vztrajajo, da sta strani dosegli ustni dogovor. V skladu s tem se je »igralec strinjal, da bo klub zapustil brez plačila prestopne odškodnine, s prostovoljnim končanjem pogodbe pa se je tudi odpovedal delu dolgovanih zneskov, da bi zaščitil finančno zdravje kluba«. Mbappejevi zastopniki omenjene trditve PSG označujejo za čisto izmišljotino.

V tej zadevi je igralec aprila dosegel preventivni zaseg 55 milijonov evrov z računov PSG, vendar je sodišče to odločitev 26. maja razveljavilo. Po navedbah vira, ki je blizu primeru, ta znesek ostaja zamrznjen do obravnave pritožbe.

Kylian Mbappe je za PSG odigral več kot 200 tekem. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Po navedbah predstavnikov igralca med njim in klubom ni nikoli obstajal noben dogovor o odpovedi tem zahtevkom. »Gre za izmišljeno zgodbo, ki so jo širili iz PSG. Te govorice so razširjali ob pogovorih, katerih cilj je bil ponovno vključiti igralca, ki je bil izključen, nazaj v ekipo,« trdijo v taboru Mbappeja.