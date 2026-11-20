Predsednik Ukrajinske nogometne zveze Andrij Ševčenko je zavrnil obtožbe nogometaša Mihajla Mudrika o krivdi zveze za njegov pozitiven dopinški test. Ševčenko trdi, da so nogometaševi zastopniki od zveze celo zahtevali, naj eden izmed zaposlenih lažno prevzame krivdo za vnos prepovedanega meldonija.

Petindvajsetletni krilni napadalec Mihajlo Mudrik , ki kot posojeni nogometaš Chelseaja igra za Tottenham, je bil zaradi pozitivnega dopinškega vzorca novembra 2024 kaznovan s prepovedjo igranja do julija 2026.

Iskanje grešnega kozla

Mudrik je odgovornost za zaplet pripisal Ukrajinski nogometni zvezi (UAF), saj trdi, da je prepovedana snov v njegovo telo prišla med pripravami z izbrano vrsto. Na njegove navedbe se je ostro odzval legendarni ukrajinski nogometaš in zdajšnji predsednik zveze Andrij Ševčenko .

V uradni izjavi za javnost je Ševčenko nogometaševe trditve označil za »neutemeljeno obrekovanje našega osebja, ki svoje delo opravlja pošteno in strokovno«. Ob tem je razkril ozadje pogovorov z igralčevo ekipo.

»Njegovi zastopniki so se večkrat obrnili na zvezo s predlogom, naj poiščemo zaposlenega, ki bi lažno prevzel odgovornost za meldonij, najden v njegovem vzorcu. Zveza je to zavrnila, saj takšen predlog nasprotuje načelom našega dela,« je pojasnil Ševčenko.

Mihajlo Mudrik je v tej sezoni kot posojen igralec Chelseaja član mestnega tekmeca Tottenhama. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters

Pozval k javnemu opravičilu

Prvi mož ukrajinskega nogometa je dodal, da številne notranje preiskave in revizije niso uspele ugotoviti, kdaj in kje je prepovedana snov dejansko prišla v Mudrikov organizem.

»Če ima Mihajlo Mudrik dokaze, ki podpirajo njegove besede, naj jih predloži. Če takšnih dokazov ni, pričakujem, da bo svoje obtožbe javno preklical in se opravičil ljudem, katerih poštenost in strokovnost je postavil pod vprašaj,« je še sklenil Ševčenko.