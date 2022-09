Spor okrog preživnine, pa sta zasegla luksuzne torbe in uro

Legendarni italijanski nogometaš Francesco Totti in TV voditeljica Ilary Blasi bosta očitno pristala na sodišču, saj se ne moreta dogovoriti okrog višine preživnine, ki bi jo moral Francesco mesečno plačevati Ilary in njunim trem otrokom Christianu (16), Chanel (15) in Isabel (6).

Francesco Totti: Prvič po 20 letih sem pogledal v njen telefon in spoznal resnico

Ilary Blasi: V zadnjih letih sem videla zgodbe, ki lahko uničijo 50 družin

Najslavnejši italijanski par, katerega poroko je pred 17 leti prenašala tudi nacionalna televizija RAI, se je namreč poleti razšel, potem ko je Francesco odkril, da si je Ilary krajšala čas z drugim partnerjem. Totti je nato spregovoril o depresiji, ki ga je zajela po bolečem spoznanju, Ilary mu ni ostala dolžna. Zdaj se ne moreta dogovoriti za način, na katerega bosta uredila svoj odnos in odnos z otroki.

Ilary zahteva 37.500 evrov mesečno, Totti ponudil 7000

Ilary je prek svojih odvetnikov zahtevala 20.000 evrov mesečne preživnine zase in 17.500 evrov mesečno za vzgojo otrok, kar je Francesco takoj zavrnil. Prek svojih odvetnikov je ponudil 7000 evrov mesečno za vzgojo vseh teh otrok in prazen ček za nekdanjo soprogo. Tu zgodba še ni končana.

Francesco Totti in Ilary Blasi skupaj z njunimi otroki. FOTO: Instagram

Ilary prek odvetnika zahteva, da ji Totti vrne luksuzne torbice, ki ji jih je odtujil Totti, slednji pa je to pojasnil z zanimivo razlago: to je naredil zato, da bi jih zamenjal za luksuzno ročno uro znamke Rolex, ki mu jo je izmaknila Ilary. Zgodba na očeh javnosti še zdaleč ni končana.