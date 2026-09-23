Spor se je zaostril: Real si želi novega predsednika

Spor med predsednikom španskega nogometnega prvenstva Javierjem Tebasom in madridskim Realom je dobil novo poglavje. Madridčani so namreč objavili sporočilo za javnost, v katerem so izrazili željo po novem predsedniku la lige, ki »razume bistvo te vloge«. »Mi, klubi, potrebujemo nekoga, ki bo iskreno služil tej misiji,« so zapisali pri klubu.

»Presenetljivo je, da predsednik la lige svoj čas in osebne kanale namenja javnemu diskreditiranju kluba Real Madrid, namesto da bi svoj položaj izkoristil za krepitev zaupanja v institucije, ki so zadolžene za zagotavljanje nepristranskosti tekmovanja. S tem še naprej škoduje ugledu našega tekmovanja in španskega nogometa po vsem svetu.«

Galaktiki so izjavo objavili v odziv na Tebasove besede, ko je Španec po madridskem derbiju zanikal trditve o pristranskosti sodnikov v škodo Reala. »Trditev, da so sodniki usmerjeni proti Realu Madridu, je živeti v drugi galaksiji. Lažje je opozarjati na zaroto kot pojasniti, kaj se dogaja na igrišču,« je zapisal na družbenih omrežjih. »Septembra smo, pa že trdijo, da je liga prirejena. Ta običajen izgovor ne prepriča nikogar, ki ima vsaj malo zdrave pameti.«

Real je mestni derbi z Atleticom Jana Oblaka izgubil z 2:1, a so obračun zaznamovale tudi sodniške odločitve. Portugalski strateg Jose Mourinho je na novinarsko konferenco po tekmi prišel s fotografijami prekrškov rdeče-belih, za katere je menil, da bi morali biti kaznovani z rdečim kartonom, ki pa jih sodnik Miguel Angel ​Ortiz Arias ni pokazal.

»To sta bili dva jasna rdeča kartona. Od izključitve naprej smo se soočali s težavami. 11 proti 10. No, lahko si predstavljamo, kako bi izgledalo 50 minut igre 11 proti 9, če bi bila storjena pravica,« je besnel Mourinho in zatem dodal: »Če nas le pustijo pri miru in nam omogočijo, da tekmujemo pod enakimi pogoji kot vsi ostali, imamo pred seboj še vedno dolgo pot.« Real je po sedmih odigranih tekmah s 15 točkami na četrtem mestu v prvenstvu, za vodilno Barcelono zaostaja za šest točk.

Jose Mourinho je bil nezadovoljen s sodniškimi odločitvami na madridskem derbiju. FOTO: Thomas Coex/AFP

Javier Tebas je predsedniški stolček španskega prvenstva prvič zasedel leta 2013, deset let kasneje pa je bil izvoljen za četrti mandat, ki se konča leta 2027.