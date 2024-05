Šporar in Čerin videla visoko zmago Paoka

V Grčiji so igrali predzadnje kolo tamkajšnjega nogometnega prvenstva. Pod drobnogledom je bila tekma v Solunu, kjer sta se merila Paok in atenski Panathinaikos, visoko s 4:1 so zmagali gostitelji. To jim je prineslo skok na vrh lestvice, ki prinaša kvalifikacije za Uefino ligo prvakov, saj je do sinoči vodilni AEK izgubil na gostovanju pri Olympiakosu. V Solunu sta dobila minutažo tudi slovenska reprezentanta Andraž Šporar (vso tekmo) in Adam Gnezda Čerin (do 89.), tretji član izbrane vrste, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, Benjamin Verbič, ni kandidiral za nastop.

Da bo udarec za zeleno-bele še hujši, so po zmagi Olympiakosa padli na četrto mesto, ki leži zunaj območja Evrope tudi v Grčiji (Paok 77, AEK 75, Olympiakos 73, Panathinaikos 71, ...). Atenčani vendarle še niso končali sezone. V nedeljo (19.00) jih čaka ligaški mestni derbi z rdeče-belim Olympiakosom, 25. maja finale pokala z Arisom.