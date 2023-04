Šporar in Šeško ujela pravo formo, navdušen tudi Kek

Konec tedna sta opozorila nase slovenska nogometaša, ki sta v drugem delu lanskega leta sestavljala udarno navezo v napadu slovenske reprezentance. V Avstriji in Grčiji so igrali ligaška derbija, njun razplet pa je razveselil selektorja Matjaža Keka. Salzburg je v tekmi z Austrio resda iztržil le točko (3:3), toda pri tem je zabil dva gola Benjamin Šeško. Igral je vso tekmo, prvič se je vpisal med strelce v 39. minuti za 2:0, v 92. minuti je z bele točke postavil končni izid 3:3.

Salzburg povečal prednosti pred Sturmom

Salzburg je povečal prednosti pred Sturmom na 4 točke, saj je slednji izgubil v Linzu (Tomi Horvat je igral vso tekmo, Jon Gorenc Stanković je bil kaznovan). Pravo navijaško vzdušje je občutil Andraž Šporar, ki je zabil vodilni gol za Panathinaikos v atenskem spopadu z Olympiakosom.

Zeleno-beli so zmagali z 2:0, igral je tudi Adam Gnezda Čerin (do 84.), Benjamin Verbič je navijal s klopi. Na vrhu lige sta AEK in Panathinaikos (po 69), sledi Olympiakos (63). Zanimivo, tako Šeško (13 golov, 2 podaji) kot Šporar (10 + 2) sta v svojih ligah na 4. mestu lestvice strelcev.