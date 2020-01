Šporar izgubil 80 milijonov vrednega soigralca

Angleški nogometni velikanje potrdil, da se je dogovoril za prestop portugalskega reprezentančnega vezistaiz lizbonskega, ki ga je pred dnevi okrepil slovenski napadalecKot so pojasnili pri Unitedu, Fernandesa od dokončnega podpisa pogodbe čaka le še zdravniški pregled in uskladitev pogojev z igralcem.Prestop kapetana Sportingak Unitedu se sicer vleče že precej časa, med drugim so številni mediji poročali, da naj bi si ga v svojih vrstah želela tudi, ki bi ga sprva do konca sezone posodila Valencii. A očitno iz tega ne bo nič in bo Fernandes prestopil na Old Trafford za pet let in pol ter začetno odškodnino v višiniTa bi lahko z dodatki narasla tudi približnoPetindvajsetletni vezist je sicer pred Sportingom igral še za Novaro, Udinese in Sampdorio.