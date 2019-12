Šporar kralj strelcev, Oblak zrušil nov rekord

Oblaku javno čestital tudi Torres



Iličić iz igre v 28. minuti

Josip Iličić in Cristiano Ronaldo sta konec tedna opozorila nase na različna načina. FOTO: AFP

6. gol v tej sezoni

je zabil Benjamin Verbič, Dinamo Kijev pa je doma kljub temu izgubil z Zorjo

1. gol v majici Empolija

si je pripisal Jure Balkovec, ki je v zadnjih 10 tekmah zbral 5 podaj za gol

Trener Simon Rožman je vpisal tretjo zaporedno zmago na klopi Rijeke. FOTO: Delo

Nogometaši v najmočnejših ligah na stari celini ne bodo imeli (daljšega) počitka niti med prihajajočimi prazniki, ponekod drugod so že odšli na dopust. Letu 2019 so pomahali v slovo tudi v Sloveniji in na Slovaškem. Najboljše volje bo krenil na oddih, ki je končal prvi del slovaškega prvenstva v šampionskem slogu.iz Bratislave je konec tedna igral derbi sezone proti, torej klubu, ki ga podpira madžarska manjšina na Slovaškem. Ljubljančan se je spet vpisal med strelce (njegov gol si lahko ogledate v spodnjem videu od 1:53 naprej), svojo statistiko je posodobil na 19 golov in 4 podaje za gol v 25 tekmah te sezone (2089 minut), v slovaškem prvenstvu ga krasi še boljši individualni izkupiček: 12 golov v 11 tekmah!je zabil najmanj po en gol v štirih oziroma petih različnih tekmovanjih – v slovaških DP in pokalu, kvalifikacijah za ligo prvakov in evropsko ligo ter v evropski ligi.Slovan bo nadaljeval sezono 15. februarja na gostovanju v, ta čas pa ima velikih 10 točk prednosti prav pred Dunajsko Stredo. Ta četrtek bo resda igral še zadnjo tekmo v evropski ligi, toda iz njegove skupine sta si že zagotovila ozimnicoinNovo zanimivo zgodbo je spisal vratar. Potem ko je prejel najmanj en gol na sedmih zaporednih tekmah (Leverkusen, Juventus, Alaves, Sevilla, Espanyol, Granada in Barcelona) in tako postavil svoj najslabši niz v majici Atletica, je konec tedna vnovič zaklenil svoja vrata v Villarrealu (0:0). Iz rekorda v rekord, bi lahko dodali. Škofjeločan je namreč postal vratar z največjim številom tekem brez prejetega gola v 116-letni zgodovini kluba – gre za 96 od 169 ligaških tekem (57 %). Slovitise je ustavil pri 95 tekmah brez prejetega gola v španskem DP (40 %).»Z rekorderjem Janom Oblakom. Največ tekem brez gola v zgodovini Atletica. Vsej Atleticovi družini je v čast, da si med nami. Čestitam, prijatelj!« je ob fotografiji na instagramu zapisal, nekdanji čudežni deček Atletica. »Hvala, legenda,« mu je odvrnil Oblak.Atalanta je konec tedna premagala Verono (3:2) in počasi, toda zanesljivo lovi formo, ki je modro-črni klub krasila v prejšnji sezoni. Manj obetaven večer je imel slovenski nogometni reprezentant. Tekme ni začel najbolje, v prvih 25 minutah je izgubil šest žog. Še slabši podatek zanj je sledil v 28. minuti, ko je zapustil igrišče zavoljo bolečine v mečni mišici. »Najbrž ne gre za strganino, marveč le bolečino. Bomo videli, ali bo Josip lahko konkuriral za naslednjo tekmo, ki bo za nas pravi finale. Nad Šahtar bodo krenili le optimalno pripravljeni borci,« je zatrdil trenerAtalanta bi si z zmago na gostovanju v Harkovu (v sredo ob 18.55) zagotovila 1/8 finala lige prvakov, če na isti večer Manchester City ne bo izgubil v Zagrebu. Zanimivo, Verono je matiral tudiin postal že 11. strelec Atalante v tej sezoni serie A, to je največ med vsemi klubi. Juventus, denimo, premore devet različnih strelcev.