Šporar nad Benfico, Rožman po ligo prvakov

Ljubljana

Andraž Šporar bo občutil mestni derbi z Benfico. FOTO: Reuters

Mestni derbi v Lizboni

Inter na obali

Samir Handanović bo gostoval v Genovi. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

- Sinočnja zmaga Dinama nad Varaždinom (je igral vso tekmo za Zagrebčane) je pravšnji uvod v drevišnji dramatičen večer v Osijeku in na Reki (21.05).V boju za drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za ligo prvakov, so tri ekipe (Osijek in Lokomotiva po 62, Rijeka 61); Osijek in Lokomotiva bosta igrala med sabo, Rečani, ki jih vodi, gostijo Istro in bi si v primeru zmage ter remija na tekmi v Osijeku priigrali končno drugo mesto.Zadnje kolo bodo igrali tudi na Portugalskem. Sporting, v majici katerega igra, bo igral mestni derbi na Benficinem štadionu (22.15), Šporarjevi pa potrebujejo vsaj točko za 3. mesto (to prinaša evropsko ligo brez kvalifikacij), če bi Braga premagala Porto.V serie A bo Interželel ohraniti minimalne možnosti za naslov prvaka, ko bo gostoval pri Genoi.