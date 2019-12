FOTO:Šporar pokazal največ, v igri pa le Belec, Bezjak in Handanović

Februarja in marca bo spektakularno tudi v Uefini evropski ligi.

V igri za finale v Gdansku ostajajo Handanović, Belec in Bezjak.

Tržna vrednost ekip v evropski ligi je znašala 7 milijard evrov.



Šporar, Munir in B. Fernandes

Manchester United premore najdražjo zasedbo v evropski ligi, v njej je najdražji igralec Paul Pogba (100 milijonov €). FOTO: Reuters

Francoski napadalec Alexandre Lacazette (desno) je eden ključnih adutov Arsenala. FOTO: AFP



Ajax, Inter in Benfica ozaljšali 7 milijard € vredno EL

750 milijonov

evrov velja na trgu ekipa Manchester Uniteda, največ med vsemi v evropski ligi



Inter že išče vratarja za obdobje po Handanoviću

Roman Bezjak je v tej sezoni igral štiri tekme v kvalifikacijah za ligo prvakov in tri tekme v evropski ligi. FOTO: Apoel

Kdor meni, da je evropska liga nepomembno tekmovanje pod dežnikom Uefe, ki pritegne le fanatične nogometne navijače, živi v zmoti. Pogled v jakostna bobna pred ponedeljkovim žrebom 1/16 finala namiguje na spektakularen scenarij sezone, katere vrhunec bo 27. maja na imenitnem štadionu vMed favoriti stavnic kotirajoin, v igri za finale ostajajo štirje portugalski klubi Porto, Benfica, Sporting in Braga, trije člani bundeslige Leverkusen, Eintracht in Wolfsburg, na dnu – zanimivo – leži Apoel, čigar barve branita slovenska reprezentantainVratarnaj bi imel v majici Interja lepe možnosti za prestižno lovoriko, v dosedanjem delu sezone v evropski ligi pa je vendarle opozoril nase nekdo drug –. Ljubljanski napadalec je bil eden vidnejših v tekmovanju, ki bo leta 2021 doživelo preobrazbo. Zabil je pet golov, le enega manj kot, 23-letni kolumbijski reprezentant v majici Glasgow Rangers. Toliko kot »Špoki« sta jih zbrala še(Sevilla) in(Sporting) – to je v resnici eminentna družba za napadalca Slovana iz Bratislave, ki bi lahko že pozimi zamenjal delodajalca.Splošni pogled v finančni položaj evropske lige je obetaven za navijače, pokrovitelje in Uefinega prvaka. Približno 7 milijard evrov vredno tekmovanje je dobilo pravšnje okrepitve iz lige prvakov (Ajax, Inter, Benfica, …). Velja enako kot v ligi prvakov: klubi iz iste skupine in iste države se v prvem izločilnem situ ne morejo pomeriti med seboj. V ponedeljek bodo kotirali v prvem bobnu Sevilla, Malmö, Basel, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul, Braga, Manchester U., Ajax, Salzburg, Inter in Benfica, v drugem bobnu pa Apoel, København, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht F., Rangers, Ludogorec, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Šahtar, Olympiakos in Brugge.1/16 finala bodo, povratne teden dni pozneje, najboljša bosta do vključno Gdanska igrala še petkrat: 12. in 19. marca (osmina finala), 9. in 16. aprila (četrtfinale), 30. aprila in 7. maja (polfinale) in 27. maja na objektu s 40.794 sedeži.Četudi se Inter realno bori za naslov italijanskega prvaka, bi njegov trenerodprtih rok sprejel tudi morebitno lovoriko v evropski ligi. Pomemben člen te zgodbe je tudi slovenski vratar Samir Handanović, kapetan milanske črno-modre zasedbe.Ljubljančan bo 14. julija naslednje leto dopolnil 36 let in vodstvo kluba – predvsem podpredsednik– počasi že išče zamenjavo za odličnega čuvaja mreže. Med kandidati za številko ena klubske prihodnosti naj bi bili dve imeni – po trditvah časnika Gazzetta dello Sport. To sta(22), romunski vratar Interja na začasnem delu v Genovi, in(25), Zanettijev argentinski rojak, ki opozarja nase v majici videmskega Udineseja.