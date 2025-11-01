Slovan iz Bratislave je po uspehih, prepoznavnosti in navijaški bazi največji nogometni klub na Slovaškem. In tako si ni težko predstavljati evforije, ko se je po letih svoje pisane kariere v različnih državah v Bratislavo v tej sezoni vrnil slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar.

Priljubljeni Špoki se je pred leti kot najboljši nogometaš slovaške lige zapisal med velikane v bogati Slovanovi zgodovini, za sezono 2025/26 pa se je v vrnil v tabor kluba belase barve, kot pravijo v Bratislavi svetlo modri. Poškodba mu je sesula nekaj načrtov, toda v veličastnem slogu se je vrnil sredi tega tedna v Komarnu, kjer je v kraju z večinskim prebivalstvom madžarskega rodu blizu južne slovaške meje ob zmagi svojega moštva po hudem boju s 3:2 naš reprezentant zabil dva gola: najprej za izenačenje na 1:1, za konec pa za končni izid v 5. minuti sodnikovega podaljška. Tri minute pred tem so gostitelji izenačili ...

»Zmagali smo tudi zarade Andraževe kakovosti. Prav vesel sem zanj, ker se je vrnil na igrišče. Na derbiju v Žilini je imel smolo, da se je poškodoval in potem moral tri tedne počivati. Zdaj pa je spet pokazal, kdo je on," ni skrival navdušenja nad njegovim učinkom Slovanov trener Vladmir Weiss.

»Šporar spet uraduje v svoji pisarni, torej zabija gole in potrjuje, kako kakovosten napadalec je,« je zapisal komentator v slovaškem dnevniku Šport in tako tudi vzneseno napovedal današnji Špokijev nastop v Podbrezovi. Slovan bo namreč v tem železarskem mestu na osrednjem Slovaškem lovil novo zmago v upanju, da bo kot drugouvrščeni s točko zaostanka po 11 kolih prehitel vodilno Žilino.