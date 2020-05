Šporar spet v akciji 4. junija

Lizbona

Nov okuženi nogometaš

Benfica je drugouvrščena ekipa portugalske lige. FOTO: Reuters

- Portugalska nogometna zveza je sporočila, da bodo njihova igrišča ponovno zaživela 4. junija. Po izbruhu epidemije koronavirusa je bila elitna portugalska nogometna liga, kjer barve Sportinga iz Lizbone zastopa tudi slovenski reprezentant, prekinjena 12. marca, do konca pa je še deset krogov.»V tem času bomo izbrane nogometne štadione temeljito pregledali, strokovnjaki pa bodo odločili, ali ustrezajo vsem zdravniškim in varnostnim standardom. V tem primeru se bodo tekme 25. kroga elitne lige nadaljevale 4. junija,« so zapisali na portugalski nogometni zvezi.Vsi nogometaši bodo morali dvakrat na teden opraviti testiranje na koronavirus, tekme pa bodo potekale le na izbranih štadionih in brez prisotnosti gledalcev.Le dan pred sporočilom portugalske zveze so iz lizbonske Benfice sporočili, da se je z novim koronavirusom okužil. 21-letni igralec sredine igrišča ni stalni član prvega moštva in je že v samoizolaciji, skupno pa so v elitni portugalski nogometni ligi doslej zabeležili osem pozitivnih primerov.Poleg Tavaresa so bili pozitivni še po trije nogometaši moštva Vitoria de Guimaraes in Famalicao ter eden nogometaš Moreirenseja.Deset krogov pred koncem portugalskega prvenstva je v vodstvu Porto, ki ima dve točki več od Benfice. Šporarjev Sporting je na četrtem mestu, za vodilnim zaostaja za 18 točk.