Šporar tja, kjer sta zrasla Ronaldo in Figo

Ljubljana - Andraž Šporar je slovenski rekorder, v naslednjih dnevih bo tudi slovensky. Najboljši strelec slovaškega nogometnega prvaka Slovana odšteva dneve v Bratislavi, kjer je v torek začel priprave za drugi del sezone. Za prestop 25-letnega Ljubljančana se najresneje zanimata portugalski Sporting in škotski Celtic.



Kdo bo ujel tudi v drugi sezoni pri Slovanu izjemno učinkovitega Slovenca? Kdor bo dal več, pravijo pri Slovanu, čeprav bodo morali upoštevati tudi želje najdragocenejšega zvezdnika, ki jim bo v vsakem primeru prinesel najmanj 5,5 milijona evrov.

Lizbona je privlačnejša

Šporarjev pogled je bolj kot na severozahod na deževno in vetrovno Škotsko usmerjen na jugozahod proti sončni, a tudi vetrovni Portugalski. Zeleno-beli Sporting iz Lizbone, pri katerem sta se brusila pozneje najboljša nogometaša na svetu Luis Figo in Cristiano Ronaldo, je po zadnjih podatkih v prednosti pred zeleno-belim Celticom. Poleg vremenskih in na splošnoživljenjskih privlačnejših razmer ponuja več denarja. Ali bo to 5,5 milijona evrov ali več, je vseeno, v vsakem primeru bo Šporar postal absolutni slovaški rekorder. Slovenski je le med slovenskimi igralci, saj ga je v zimskem prestopnem roku 2015/16 prekosil tedanji soigralec pri Olimpiji – Nigerijec Ezekiel Henty, za katerega je Olimpija prejela 5,5 milijona evrov od moskovskega Lokomotiva. Šporarjev prestop v Basel je takoj znašal 2,8 milijona evrov, potem se je povišal zaradi naslova švicarskega prvaka za še pol milijona evrov. Druge polovice Olimpija ni dočakala, ker je prestopil k Slovanu.

Pravica do nadomestila

V primeru prestopov nogometašev v drugo državo imajo do deleža od odškodnine pravico vsi klubi, ki so od 12. do 16. leta starosti vzgajali igralca. Nadomestilo za vzgojo znaša od dva do tri odstotke. V Šporarjevem primeru je manjša neznanka. Do 15. leta je bil član MNK Ljubljana, ki ne obstaja več. Nato je prestopil k Interblocku, kar pomeni, da bo ta klub za najmanj eno leto prejel nadomestilo. Izvorno je Šporar otrok Olimpije; po njenem razpadu leta 2005 pa je odšel v Spodnjo Šiško.