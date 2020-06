Šporar v Lizboni, Mevlja v Čečeniji, Majer ne bo pazil na Ronalda

Mihi Mevlji (desno) bodo prišle tudi v Rusiji še kako prav izkušnje z lanskega dvoboja z Robertom Lewandowskim. FOTO: Uroš Hočevar



Iličić se je vrnil v majico Atalante

Žan Majer in Rodrigo Bentancur sta se v prvem delu sezone že merila na tekmi Lecceja in Juventusa. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Nogomet ponuja oster urnik tekem, tudi danes bodo aktivni številni slovenski legionarji od Portugalske do Rusije. Najbolj napeto je na Hrvaškem, ki bo v kvalifikacije za Uefino ligo prvakov poslala dva kluba.Odprt je lov na eno vstopnico: ob Dinamu si jo bo priigral eden v kvartetu Lokomotiva (54 točk), Osijek, Rijeka (po 52) in Hajduk (51). Rečani, ki jih vodi trener, bodo zvečer gostili Gorico, Hajduk Koprivničane. »Fantje so lačni zmag, verjamem, da se jim bo odprlo,« je sporočil Rožman, ki je dobil le prvo od štirih tekem po koncu pandemije koronavirusa.Pod drobnogledom bo nastop, ki bo v majici Sportinga lovil svoj šesti gol; ob 20.15 z Belenensesom. Zanimivo je tudi v Rusiji. Soči je zv prvi tekmi po koroni premagal Mevljin nekdanji klub Rostov kar z 10:1, drevi mora za potrditev ugodnega položaja iztržiti vsaj točko na gostovanju v Čečeniji, kjer domuje klub Grozni. Srdit boj za obstanek čaka tudi, ki bo s Konyasporom drevi obiskal istanbulski predel Bešiktaš.Živahno je v italijanskem prvenstvu, kjer se ponavlja zgodba preteklih let: Juventus si je v boju za nov naslov prvaka že priigral prednost pred tekmeci. Potem ko so Torinčani zmagali v Bologni, dan pozneje Lazio ni bil uspešen na gostovanju v Bergamu, čeprav je vodil že z 2:0. Atalanta je v nadaljevanju tekme zasluženo zrežirala zasuk, končnih 3:2 pa postavila v 80. minuti, tri minute po vstopu v igroVrnitev Kranjčana je bila osrednja novica za navijače črno-modrih in slovenske reprezentance. Atalanta je pristrigla peruti Laziu, obenem pobegnila Romi v boju za 4. mesto, ki prinaša nastop v ligi prvakov 2020/21. Juventus ima pred drevišnjim (21.45) napadom na Lecce štiri točke prednosti pred Laziem, Atalanta šest pred Romo. Do konca je enajst kol oziroma 33 točk. Cristiano Ronaldo in soigralci so prišli v psihološko prednost pred Rimljani, bomo videli, kako bo to občutil Lecce, ki bo igral brez poškodovanega