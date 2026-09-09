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Nogomet

Šporar v Sloveniji nečesa ne bi rad poslušal

Kapetan bratislavskega kluba in slovenski reprezentant Andraž Šporar se je pred Slovanovim gostovanjem v Parizu spomnil tudi dveh tekem s Celjem.
Tako se je slovenski as in obenem kapetan Slovana iz Bratislave veselil zmage v Celju. FOTO: Blaž Samec/Delo
Galerija
Tako se je slovenski as in obenem kapetan Slovana iz Bratislave veselil zmage v Celju. FOTO: Blaž Samec/Delo
S. U.
9. 9. 2026 | 05:00
1:31
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Uvodno tekmo nove jesenske sezone v ligi prvakov si bosta zagotovo dobro zapomnila tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić, Slovenca pri Slovanu iz Bratislave. Največjemu slovaškemu klubu je namreč žreb za začetek podelil gostovanje pri branilcih prestižne evropske lovorike v Pariz.

Seveda pa se ob tem vedno znova vrača tudi občutek, da bi v najbolj cenjenem klubskem tekmovanju stare celine lahko nastopilo tudi Celje, ki je po izjemnem boju in podaljšku z bratislavskim moštvom na odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov potegnilo krajši. In o tem je spregovoril za slovaški dnevnik Šport spregovoril tudi Slovanov kapetan Šporar. Slovenec je poudaril, da je bilo njegovo moštvo na uvodni tekmi v Bratislavi boljše ter oškodovano za nedosojeno enajstmetrovko.

Andraž Šporar je ljubljenec številnih privržencev največjega slovaškega kluba. FOTO: Slovan Bratislava
Andraž Šporar je ljubljenec številnih privržencev največjega slovaškega kluba. FOTO: Slovan Bratislava

»Na gostovanju v Celju pa smo imeli srečo,« je priznal naš reprezentant, ki ga, kot je dejal, žvižgi na celjskem štadionu niso ganili (»Drugače bi bilo, če bi jih doživel v moji Ljubljani in bi se najbrž takrat vprašal, kaj je narobe.«), ob tem pa je dejal: »Močno sem si želel zmago mojega moštva, verjel sem vanj. Najbrž tudi zato, da ne bi potem v Sloveniji vse življenje poslušal, kako nas je izločilo Celje ...«

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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