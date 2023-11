Šporar, Verbič in Čerin bodo zvabili Kekov pogled v Francijo

Drevi ne bodo aktivni le nogometaši Olimpije, pač pa tudi nekateri legionarji. Derbi večera v evropski ligi bo v Rennesu, pri katerem bo gostoval Panathinaikos (18.45). Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič bi najbrž sprejeli tudi točko in nato v zadnjih dveh kolih napadli pomlad v Evropi (Rennes 6, Panathinaikos 4, Villarreal 3, Maccabi 1). Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat bosta sprejela še močnejši izziv, Sturm bo namreč ob 21.00 gostoval v Bergamu (Atalanta 7, Sporting in Sturm po 5, Rakow 1).

Sodnik Jug na enem od derbijev v Londonu

Konferenčna liga? Žan Celar (Lugano) je poškodovan, aktivna bosta dva »slovenska« kluba. Bodo/Glimt (Nino Žugelj) bo ob 18.45 gostoval v Istanbulu (Brugge 7, Bodo/Glimt in Lugano po 4, Bešiktaš 1), drugi istanbulski klub Fenerbahče (Miha Zajc) pa bo ob 21. uri obiskal Bolgarijo (Fenerbahče 9, Nordsjaelland 6, Ludogorec 3, Trnava 0).

Slovenski funkcionarji? Sodnik Matej Jug bo delil pravico na tekmi EL West Ham vs. Olympiakos, nekdanji sodnik Drago Kos bo ocenil sojenje na tekmi Betis vs. Aris Limasol, nekdanji generalni sekretar NZS Dane Jošt pa bo Uefin delegat tekme Rangers vs. Sparta Praga.