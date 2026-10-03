Šporar že ima ferrarija, Celar je lahko naslednji

V dveh tednih bivanja slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju bi pogoji za delo in načrtovanje podviga v Švici težko bili boljši. Jesenskega deževja ni, v soncu je bila zelenica tako dobro pripravljena, da so odhod v Luzern prek letališča v Zürichu zamaknili na zadnji možni termin v petkovem popoldnevu. Pred Slovenci je največji izziv koledarskega leta, na drugi strani jih čaka uigrana, »našpičena« reprezentanca, ki leti na krilih mundialske evforije. »Zadnji trening pred tekmo je edini, na katerem lahko uigravamo taktiko, doma to lahko naredimo v miru. Če bi trenirali v Švici in pokazali, kaj imamo v mislih, se za nas ne bi končalo dobro,« je Boštjan Cesar v zadnjem druženju na Brdu v tej reprezentančni akciji razkril, zakaj je prišlo do spremembe v reprezentančni ...