Šporarjev trenerjev bo spisal zgodovino

Drevi je v ligi prvakov na sporedu dvoboj med Paris Saint-Germainom, aktualnim evropskim prvakom, in bratislavskim Slovanom, za katerega igrata Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Njun trener Yaya Toure pa se bo ob prvem sodnikovem žvižgu vpisal v zgodovino tekmovanja.

Strateg iz Slonokoščene obale bo namreč postal prvi afriški trener, ki bo vodil ekipo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Na trenerskih klopeh klubov, ki so nastopili v ligi prvakov, so sicer že sedeli Evropejci, rojeni v Afriki. Denimo, Carlos Queiroz in Paulo Fonseca sta Portugalca, rojena v Mozambiku, medtem ko se je nekdanji francoski trener Jean Tigana rodil v Bamaku.

»Res je, da se zdi malo čudno,« je Toure povedal predstavnikom medijev pred tekmo v Parizu. »A na osebni ravni je to res lepo. To je pomembna nova era. Lahko rečemo, da se stvari zdaj spreminjajo in gredo naprej.« Triinštiridesetletnik se je na bratislavsko klop usedel v začetku julija, pred tem pa je bil pomočnik selektorja pri reprezentanci Savdske Arabije.

»Obstajajo ljudje, ki so dovolj pogumni, da zaposlujejo mlade trenerje, ki so polni delovne vneme in želijo stvari popeljati naprej na pozitiven način,« je poudaril Toure. Dodal je še, da to ni enostavno in da morajo zato trenerji delati »dvakrat ali trikrat bolj trdo«.

Slovan je v zadnjem kvalifikacijskem kolu za ligo prvakov ugnal Celje. Prva tekma na Slovaškem se je končala z neodločenim izidom (1:1), na drugi tekmi pa so po podaljških Slovaki slavili z 2:1. Grofje so se tako uvrstili v evropsko ligo, v kateri jih prvi dvoboj čaka 16. septembra, ko bo njihov nasprotnik Bayer iz Leverkusna.